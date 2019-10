Fe fydd Clwb Pêl-droed Caerdydd yn apelio yn erbyn penderfyniad y corff rheoli, FIFA, i'w gorchymyn i dalu £5.3m (€6m) i Nantes am drosglwyddiad y diweddar chwaraewr, Emiliano Sala.

Mae'r clybiau wedi bod yn dadlau dros y taliad ers marwolaeth yr Archentwr mewn damwain awyren ym mis Ionawr.

Bu farw'r ymosodwr, 28, wrth deithio o Ffrainc i ymuno â'i glwb newydd.

Mewn datganiad dywed y clwb eu bod nhw'n "hynod siomedig gyda phenderfyniad y Pwyllgor Statws Chwaraewyr" i ddyfarnu yn eu herbyn.

Roedd Caerdydd wedi dadlau na ddylen nhw dalu'r ffi o £15m gan nad oedd Sala yn chwaraewr Caerdydd yn swyddogol pan fu farw.

Heb ystyried dogfennaeth lawn

Y ffi am Sala oedd yr uchaf erioed i Glwb Pêl-droed Caerdydd ei gytuno am chwaraewr, ac mae'r swm o £5.3m yn cyfateb i'r rhandal cyntaf o'r ffi llawn.

"Mae'n ymddangos bod y pwyllgor wedi dod i'w gasgliad ar ran fach o'r anghydfod cyffredinol, heb ystyried y ddogfennaeth lawn a gyflwynwyd gan Glwb Dinas Caerdydd i FIFA," meddai'r datganiad.

"Serch hynny, mae tystiolaeth glir o hyd na chwblhawyd y cytundeb trosglwyddo yn unol â gofynion cytundebol niferus y gofynnodd Nantes amdanynt, a thrwy hynny ei wneud yn annilys.

Fe fydd y Clwb nawr yn cyflwyno eu hapêl i'r Court of Arbitration for Sport (CAS).

Image copyright Getty Images/David Ibbotson Image caption Emiliano Sala oedd yr unig deithiwr ar yr awyren oedd yn cael ei hedfan gan David Ibbotson

"Byddwn yn apelio at y Llys er mwyn ceisio penderfyniad sy'n ystyried yr holl wybodaeth cytundebol perthnasol ac yn rhoi eglurder ar y sefyllfa gyfreithiol lawn rhwng y ddau glwb."

Cafodd Sala ei gyhoeddi fel chwaraewr newydd Caerdydd ym mis Ionawr.

Roedd yn teithio i Gaerdydd pan blymiodd yr awyren Piper Malibu yr oedd yn teithio ynddi i Fôr Udd ar 21 Ionawr.

Cafodd ei gorff ei ganfod ym mis Chwefror ond dydy'r peilot, David Ibbotson, 59 o Sir Lincoln, byth wedi cael ei ganfod.