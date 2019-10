Image caption Cafodd Anthony O'Sullivan ei atal o'i waith ym mis Mawrth 2013

Mae cyn-brif weithredwr Cyngor Caerffili, Anthony O'Sullivan, wedi dweud y bydd yn apelio yn erbyn penderfyniad i'w ddiswyddo.

Mewn cyfarfod nos Iau, penderfynodd cynghorwyr ei ddiswyddo, yn sgil ffrae sy'n golygu ei fod wedi bod yn derbyn ei gyflog £137,000 y flwyddyn ers chwe blynedd, er nad yw wedi bod yn dod i'r gwaith.

Mi gafodd Anthony O' Sullivan ei atal o'i waith nol yn 2013 yn sgil honiadau ei fod o a dau arall wedi awdurdodi codiad cyflog o 20% i uwch swyddogion, tra bod cyflog y rhan fwyaf o weithwyr y cyngor wedi ei rewi.

Yn ôl Mr O'Sullivan "mae beth sy wedi digwydd yn warthus, a bod 'na ymgyrch giaidd wedi bod yn y cyfryngau" yn ei erbyn.

'Apelio'

Mae'r ffrae wedi costio mwy na £4m i'r cyngor.

Ychwanegodd Mr O'Sullivan nad yw'n "difaru'r" hyn ddigwyddodd yn y cyfarfod cyntaf wnaeth sbarduno'r ffrae nol yn 2012.

Mae wedi cadarnhau y byddai'n apelio'r penderfyniad i'w ddiswyddo heb rybudd.

"Does gennai ddim i ymddiheuro i bobl Caerffili.

"Beth allai ddweud wrthyn nhw yw disgwyliwch nes i'r tribiwnlys ddigwydd yn gyhoeddus, disgwyliwch nes i'r ffeithiau ddod i'r fei. Yna gwnewch benderfyniad rhesymegol.

"Bydd y penderfyniad yma, sydd wedi'i wneud am resymau gwleidyddol yn mynd i gael sgil-effaith difrifol ar lywodraeth leol ar draws Cymru. Nid yw'r mater ar ben," meddai.

Image caption Barbara Jones yw arweinydd dros dro Cyngor Caerffili wedi diswyddiad Anthony O'Sullivan

Dywedodd Barbara Jones, arweinydd dros dro'r awdurdod: "Mae'n ddrwg gennym ni am yr amser a'r arian sydd wedi ei wario ar hyn, ond doedd ddim dewis ond dilyn y broses statudol."

Mi dynnodd hi sylw hefyd at y ffaith eu bod nhw wedi gorfod gadael i ymchwiliad troseddol gael ei gynnal yn ystod y cyfnod yma, wnaeth ychwanegu dwy flynedd a hanner at y broses.

'Dysgu gwersi'

Ond roedd y penderfyniad, meddai, yn rhoi diweddglo ar bennod anodd iawn i'r cyngor.

Mae arweinydd grŵp Plaid Cymru ar Gyngor Caerffili, Colin Mann, wedi ymateb drwy ddweud: "Mae arian wedi'i wario i dalu uwch swyddogion i aros adref.

"Ffioedd cyfreithiol wedi'i dalu ble dylen nhw fod wedi cael ei gwario ar wasanaethau rheng flaen.

"Gwasanaethau fel cadw toiledau cyhoeddus ar agor, cadw goleuadau stryd ymlaen a sicrhau dyfodol ein canolfannau hamdden.

"Pobl Caerffili sydd wedi colli allan yma. Mae rhaid i wersi cael ei dysgu i atal hyn rhag digwydd eto."

Ymateb Undeb

Dywedodd undeb UNSAIN y dylai'r helynt fod wedi ei ddatrys flynyddoedd yn ôl.

"O ganlyniad i doriadau yn deillio o San Steffan ers 2010 mae dros 750 o swyddi wedi eu colli yng nghyngor Caerffili.

"Eto mae hyd at £6m wedi ei wario ar yr un mater yma."

Maen nhw'n galw am adolygu rhwystrau biwrocrataidd sydd wedi atal datrysiad cyflym i ffrae rhwng y cyngor ac un o'i swyddogion.