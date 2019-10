Image caption Cafodd Anthony O'Sullivan ei atal o'i waith fel prif weithredwr ym mis Mawrth 2013

Mae adolygiad brys i'w gynnal i ystyried y trefniadau presennol o ymchwilio i honiadau o gamymddwyn proffesiynol gan uwch swyddogion awdurdodau lleol.

Daw penderfyniad Llywodraeth Cymru yn sgil y penderfyniad i ddiswyddo prif weithredwr Cyngor Caerffili ar ôl iddo gael ei atal o'i waith am chwe blynedd a hanner ar gyflog llawn.

Dywedodd y prif weinidog Mark Drakeford ei fod am sicrhau na fydd yr hyn ddigwyddodd yng Nghaerffili "yn cael ei ailadrodd".

Ychwanegodd Mr Drakeford ei fod yn disgwyl derbyn argymhellion yr adolygiad erbyn y flwyddyn newydd.

Image copyright Google Image caption Dywed Mr O'Sullivan ei fod yn bwriadu apelio'n erbyn penderfyniad Caerffili i'w ddiswyddo

Cafodd Anthony O'Sullivan ei atal o'i waith yng nghyngor Caerffili yn 2013 ar ôl honiadau yn ymwneud â chodiadau cyflog iddo ef a dau uwch swyddog.

Dywedodd Mr O'Sullivan ei fod yn bwriadu apelio yn erbyn penderfyniad i'w ddiswyddo am gamymddwyn bwriadus.

Honnir fod Mr O'Sullivan, ei ddirprwy Nigel Barnett a phennaeth yr adran gyfreithiol Daniel Perkins wedi cymeradwyo codiad cyflog o 20% i uwch swyddogion ym Medi 2012, tra bod cyflogau y rhan fwyaf o staff wedi eu rhewi.

Cyflog o £137,000

Ar ôl i gyhuddiadau troseddol gael eu gollwng yn 2015, fe wnaeth y ddau swyddog arall gytuno i dderbyn taliad o £300,000 rhyngddyn nhw.

Mae Mr O'Sullivan wedi bod ar gyfnod o absenoldeb arbennig am dair blynedd.

Golygai hyn ei fod wedi cael cyflog o £137,000 y flwyddyn am chwe blynedd a hanner heb fynd i'w waith.

Fe wnaeth yr ymchwiliad i ymddygiad y prif weithredwr gostio £4m i drethdalwyr y sir erbyn i'r broses ddod i ben yn yr haf.

Mae Mr O'Sullivan wedi dweud wrth BBC Cymru nad oes ganddo "unrhyw beth i ymddiheuro drosto".

Image caption Dywedodd Mark Drakeford yn y Senedd nad oedd y drefn bresennol wedi gweithio

Mewn datganiad i'r Senedd, dywedodd Julie James, gweinidog Llywodraeth Leol, y byddai'r adolygiad yn cael ei gynnal gan Peter Oldham QC.

Ymhlith y pethau fydd yn cael eu hystyried mae "i ba raddau mae'r trefniadau presennol yn sicrhau cydbwysedd rhwng yr angen i amddiffyn swyddogion... a'r cyflymdra mae prosesau yn cael eu cynnal a'u cwblhau".

Ddydd Mawrth yn y Cynulliad dywedodd AS Caerffili Hefin David: "Anonest a gwarthus ac fe ddylai wedi cael ei ddiswyddo beth amser yn ôl o - dyma farn trigolion Caerffili am Anthony O'Sullivan, y dyn gafodd ei gywilyddio a nawr o'r diwedd sydd wedi ei ddiswyddo fel prif weithredwr Cyngor Bwrdeistref Caerffili."

Fe wnaeth Mr David ofyn i'r prif weinidog am sicrwydd y byddai'r adolygiad yn "sicrhau nad oes modd ailadrodd sefyllfa druenus mae Caerffili wedi ei ddioddef ers saith mlynedd".

Dywedodd Mr Drakeford nad "yw'r system bresennol wedi gweithio ac mae angen ei newid".