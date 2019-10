Image copyright PA Media Image caption Tom Lawrence yn cyrraedd Llys Ynadon Derby ddydd Mawrth

Mae ymosodwr Cymru, Tom Lawrence wedi pledio'n euog i gyhuddiad o yrru dan ddylanwad alcohol.

Plediodd y pêl-droediwr 25 oed yn euog hefyd i gyhuddiad o fethu â stopio wedi damwain yn dilyn gwrthdrawiad ar yr A6 ger Derby ar 24 Medi.

Clywodd Llys Ynadon Derby bod prawf anadl wedi amlygu 58 meicrogram o alcohol yn ei waed i bob 100 miligram o anadl, o'i gymharu â'r lefel gyfreithiol, sef 35 meicrogram.

Plediodd ei gyd-chwaraewr yn Derby County, Mason Bennett, 23, yn euog i'r un cyhuddiadau.

Roedd gan yntau lefel o 64 miligram o alcohol yn ei gorff, yn ôl prawf anadl.

Image copyright Heddlu Sir Derby Image caption Un o'r cerbydau wedi'r gwrthdrawiad ar 24 Medi

Cafodd y ddau eu harestio yn dilyn gwrthdrawiad rhwng car Range Rover Sport a Mercedes yn ardal Allestree.

Roedden nhw wedi bod mewn digwyddiad ar gyfer holl dîm Derby pan darodd cerbyd Lawrence gefn cerbyd Bennett ychydig cyn hanner nos.

Fe adawodd y ddau y safle cyn dychwelyd 45 munud yn ddiweddarach.

Image copyright PA Media Image caption Plediodd Mason Bennett yn euog i'r un cyhuddiadau â Lawrence yn Llys Ynadon Derby

Cafodd capten Derby, Richard Keogh, oedd yn teithio yn un o'r cerbydau, anaf i'w ben-glin a fydd yn ei atal rhag chwarae am hyd at 15 mis.

Cafodd Lawrence a Bennett eu beirniadu gan eu clwb am eu hymddygiad, a dirwy o chwech wythnos o gyflog - y swm mwyaf oedd yn bosib dan eu cytundebau gyda'r clwb.

Mae'r gwrandawiad yn parhau.