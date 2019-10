Image caption Fe wnaeth Alaw Jones benderfynu mabwysiadu oherwyd "fod gymaint o blant angen cartrefi"

Mae angen gwneud mwy i godi ymwybyddiaeth am hawliau pobl sengl i fabwysiadu, yn un ôl rhiant wnaeth hynny.

Yn ôl Alaw Jones o Gaernarfon mae llawer yn meddwl "nad ydi pobl sengl yn cael mabwysiadu".

Mae ystadegau diweddaraf Llywodraeth Cymru yn dangos fod 25 o blant wedi cael eu mabwysiadu gan rieni sengl rhwng Mawrth 2017 a Mawrth 2018.

Dywedodd llefarydd ar ran Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol fod yna "ambell i gamsyniad ynghylch pwy all fabwysiadu" yn bodoli.

Yr wythnos hon mae'r Gwasanaeth yn dathlu Wythnos Genedlaethol Mabwysiadu ar hyd a lled Cymru.

Fe wnaeth Alaw ddewis mabwysiadu oherwydd ei bod hi'n teimlo "fod gymaint o blant angen cartrefi".

"Mae'n broses gadarnhaol ond mae wir angen fwy o bobl i fabwysiadu.

"Mae dros ddwbl y plant i faint o fabwysiadwyr sydd yna."

Image caption Cafodd 310 o blant eu mabwysiadu yng Nghymru rhwng 2017 a 2018

Pan aeth Alaw ati i ddechrau'r broses o fabwysiadu doedd hi "ddim yn siŵr" os byddai hi'n cael gwneud fel rhiant sengl.

"Dwi'n meddwl fod o'n bwysig i roi'r neges fod mabwysiadu yn bosib i unrhyw un.

"Does dim rhaid iti fod mewn cwpl neu yn briod. Does ddim rhaid iti fod yn berchen ar dy dŷ.

"Mae 'na lot o stigma ynglŷn â beth sydd raid iti fod i fabwysiadu."

Rhwng 2017 a 2018 fe gafodd 310 o blant eu mabwysiadu yng Nghymru ond 350 yn parhau ar y rhestr aros.

'Potensial i fod yn rhiant gwych'

Dywedodd Suzanne Griffiths, Cyfarwyddwraig Gweithrediadau'r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol fod "ambell i gamsyniad" ynghylch pwy all fabwysiadu ond "does dim o'r fath beth ag 'un maint i weddu i bawb".

"Mae e' i gyd yn dibynnu ar yr unigolyn," meddai.

"Y pethau pwysicaf y gallan nhw eu cynnig i blentyn yw amser, amynedd, a sicrwydd, yn ogystal â chariad.

"Ein gobaith ni yw, trwy roi sylw i rieni sy'n mabwysiadu ac a ddaw o bob mathau o gefndiroedd, yw y gallwn helpu pobl eraill i sylweddoli'r potensial sydd ganddyn nhw i fod yn rhieni gwych a chodi'r ffôn a galw eu hasiantaeth fabwysiadu leol i ddysgu mwy."