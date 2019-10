Image copyright Getty Images

Mae disgwyl i'r mwyafrif o ASau Cymru wrthod cytundeb Brexit Boris Johnson pan fydd Tŷ'r Cyffredin yn eistedd ar ddydd Sadwrn am y tro cyntaf ers 37 mlynedd.

Bydd y prif weinidog yn dadlau'r achos yn y Senedd dros ei gytundeb newydd, cyn cynnal pleidlais arno.

Mae disgwyl i'r mwyafrif llethol, os nad pob un, o'r 28 AS Llafur o Gymru bleidleisio yn ei erbyn.

Bydd pedwar AS Plaid Cymru, yr un Democrat Rhyddfrydol, Jane Dodds, a'r AS annibynnol, Guto Bebb, hefyd yn pleidleisio yn erbyn.

Ond mae disgwyl i o leiaf pump o'r chwech AS Ceidwadol yng Nghymru i'w gefnogi.

'Gwaeth na chytundeb May'

Dywedodd Ysgrifennydd Cymru, Alun Cairns bod y cytundeb yn "ddêl dda iawn i Gymru ac i'r Deyrnas Unedig gyfan".

"Rwy'n credu bod y cytundeb yma'n ateb galwadau'r cyhoedd, ateb gofynion busnes ac yn ateb y cyffro sydd ynglŷn â'r cyfleoedd fydd yn dod o adael yr UE," meddai.

Ond dywedodd llefarydd y Blaid Lafur dros Gymru, Christina Rees bod cytundeb Mr Johnson "hyd yn oed yn waeth na chytundeb Theresa May".

Image caption Dywedodd Alun Cairns bod y cytundeb yn "ddêl dda iawn i Gymru ac i'r Deyrnas Unedig gyfan"

Beth sy'n digwydd ddydd Sadwrn?

Mae Tŷ'r Cyffredin yn cyfarfod ar ddydd Sadwrn am y tro cyntaf ers 1982 i drafod cytundeb Brexit Boris Johnson.

Bydd ASau yn cyfarfod am 09:30 ond nid yw'n glir pryd fydd y sesiwn yn dod i ben.

Mr Johnson fydd yn dechrau'r sesiwn, ac yna mae disgwyl i ASau ei groesholi am y cytundeb gyda'r UE.

Yna bydd ASau'n pleidleisio ar gynnig y llywodraeth, ac unrhyw welliannau sy'n cael eu dewis gan Lefarydd y Tŷ, y gred yw ar ôl 14:30.

Image copyright Getty Images Image caption Dydy Tŷ'r Cyffredin ddim wedi eistedd ar ddydd Sadwrn ers 37 mlynedd

Y gwelliant sy'n fwyaf tebygol o gael ei dderbyn ar hyn o bryd ydy un Syr Oliver Letwin. Mae'n golygu oedi ar gymeradwyo'r cytundeb tan ar ôl i Mr Johnson sicrhau estyniad i gyfnod Brexit.

Y bwriad ydy atal un ffordd bosib o adael yr UE heb gytundeb, ac mae gwleidyddion o sawl plaid yn ei gefnogi.

Os ydy ASau'n cefnogi'r cytundeb, mae'r DU gam yn nes at adael yr UE ar 31 Hydref, ond os ddim mae'n golygu bod cyfraith yn galw ar y prif weinidog i ofyn am estyniad i gyfnod Brexit.

Beth mae'r cytundeb newydd yn ei olygu?

Dadansoddiad Vaughan Roderick, Golygydd Materion Cymreig BBC Cymru:

Y newid sylweddol yn fan hyn fi'n meddwl yw nid gymaint y telerau gadael eu hunain, ond y cyfeiriad, yr ensyniad sydd yn y cytundeb hwnnw a'r datganiad gwleidyddol, bod y berthynas mae Boris Johnson yn chwennych gyda'r Undeb Ewropeaidd yn wahanol iawn, iawn i'r hyn roedd Mrs May yn chwennych.

Mi oedd 'na lawer o sôn yng nghytundeb Mrs May am y level playing field. Wel, mae hwnna wedi symud o'r cytundeb gadael - mae dal yn bodoli, ond mae yn y datganiad gwleidyddol - dogfen sy'n llawer gwannach o safbwynt clymu dwylo pobl.

Mae'n amlwg bod cyfeiriad Boris Johnson yn mynd am Brexit llawer iawn caletach, ac o'dd Brexit Theresa May yn eitha' caled, ond mae Brexit Boris Johnson hyd yn oed yn galetach.

Sut all ASau Cymru bleidleisio?

Ceidwadwyr Cymreig

Mae'r rhan fwyaf o Geidwadwyr Cymreig yn San Steffan wedi bod yn ffyddlon drwy broses Brexit, gyda'r mwyafrif yn cefnogi cytundeb Theresa May.

Yr unig un sydd yn ansicr ydy AS Gorllewin Clwyd, David Jones - oedd yn gwrthwynebu cytundeb Mrs May yn gryf.

Yn aelod llafar dros Brexit, nid yw wedi trafod y cytundeb newydd yn gyhoeddus.

Llafur Cymru

Byddai'n sioc petai unrhyw un o'r ASau Llafur yn cefnogi'r cytundeb ddydd Sadwrn, oni bai am un - Stephen Kinnock.

Nid yw AS Aberafan am weld pleidlais bellach ac mae am i'r DU gael cytundeb gyda'r UE. Ni wnaeth ateb cais gan BBC Cymru am sylw ar sut y byddai'n pleidleisio.

Plaid Cymru

Mae pedwar AS Plaid Cymru'n gwrthwynebu Brexit, ac mae pob un yn bwriadu pleidleisio yn erbyn y cytundeb.

Eraill

Jane Dodds ydy unig AS y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru, a dydy hi ddim yn debygol o gefnogi Mr Johnson yn y bleidlais - nid yw'n cefnogi Brexit.

Mae hynny'n gadael Guto Bebb. Collodd AS Aberconwy chwip y Ceidwadwyr am gefnogi ymgais y gwrthbleidiau i gymryd rheolaeth o'r amserlen Seneddol.

Dywedodd Mr Bebb wrth BBC Cymru y byddai'n pleidleisio dros y cytundeb, ar yr amod bod refferendwm arall yn cael ei gynnig i'r cyhoedd.