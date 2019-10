Image caption Fe wnaeth y protestwyr ymgynnull ar ddiwedd yr orymdaith ar Sgwâr San Steffan o flaen y Senedd

Bu cannoedd o bobl o Gymru mewn rali yn Llundain ddydd Sadwrn i alw am roi pleidlais o'r newydd i bobl gwledydd y Deyrnas Unedig ar unrhyw gytundeb Brexit.

Roedd y rali wedi cael ei threfnu gan ymgyrchwyr 'Pleidlais y Bobl' i gyd-fynd â'r ddadl a oedd yn digwydd yn Nhŷ'r Cyffredin ar y cytundeb diweddaraf rhwng llywodraeth Boris Johnson ac aelodau'r Undeb Ewropeaidd.

Dywedodd trefnwyr y rali fod bron i filiwn o bobl wedi mynychu'r rali, tra bod heddlu'r Met yn dweud ei bod yn 'brysur iawn' ger San Steffan.

Wrth i ganlyniad y bleidlais ar welliant Oliver Letwin i'r cynnig a oedd o flaen aelodau seneddol gael ei gyhoeddi, fe wnaeth y rhai a oedd yn mynychu'r rali ymateb gyda gorfoledd.

Roedd sawl bws o Gymru wedi cael eu trefnu er mwyn cludo cefnogwyr i'r rali, gyda rhai yn gadael am 05.00 er mwyn cyrraedd Llundain mewn pryd.

Fe wnaeth Mike Owen ddal y bws o Bwllheli yn y bore bach.

"Mae'n hanfodol bwysig ein bod ni'n dangos dymuniad y bobl i gael ail bleidlais," meddai, "fedran nhw (y gwleidyddion) ddim peidio gwrando arnon ni, dwi'n credu, bydd rhaid iddyn nhw gymryd ystyriaeth be mae'r bobl allan fama ei angen."

"Ella neith o ddim gwahaniaeth," meddai ei ferch Llinos Owen a oedd gydag e ar yr orymdaith, "ond da ni isho teimlo bo ni 'di gneud w'bath, bod yn rhan o w'bath."

"Roedden ni yma ym mis Mawrth hefyd, a does dim llawer o ddim wedi newid."

Image caption Daeth Mike Owen o Bwllheli fore Sadwrn i gymryd rhan yn yr orymdaith

"Roedd rhaid mynnu bod rhywun yn gwrando ar ein lleisiau ni," meddai Erica o Gasnewydd.

"Da ni wedi clywed digon o'r lleisiau eraill, dyma ein cyfle ni i ddangos ein cryfder a'n parodrwydd i fod yma i ddweud be da ni ei eisiau."

"Dwi'n meddwl ddylsen nhw wrando arnon ni," meddai Sian, a oedd wedi teithio o Raglan i Lundain bore yma, "os 'da chi'n edrych ar faint o bobl sydd yma fe ddylsen nhw."

"Do, fe wnaeth llawer o bobl yn Sir Fynwy wedi pleidleisio i adael, ond doedd pawb ddim rili yn ymwybodol am beth oedden nhw'n pleidleisio drosto y tro dwytha.

"Ond nawr 'da ni yn gwybod, felly nawr ydy'r cyfle i gael pleidleisio efo pawb yn ymwybodol o beth sy'n mynd ymlaen."

Image caption "Roedd rhaid i bobl wrando ar ein lleisiau ni", meddai Erica a Sian

Dywedodd Jill Taylor o Gwmbran: "Roedd rhaid i rywun sefyll i fyny'n erbyn y llywodraeth yma cyn eu bod nhw'n ei'n croeshoelio i ni gyd."

Fe ddechreuodd yr orymdaith yn Park Lane cyn ymlwybro draw at Dy'r Cyffredin a Sgwâr San Steffan, lle y bu nifer o wleidyddion o bob plaid yn annerch y dorf, gyda rhai yn mynd yno wedi'r bleidlais yn Nhŷ'r Cyffredin.

Fore Sadwrn roedd trefnwyr 'Pleidlais y Bobl' yn galw ar gefnogwyr i lofnodi llythyr at Boris Johnson, arweinwyr yr Undeb Ewropeaidd, ASau ac ASEau yn galw arnyn nhw i "edrych o'r newydd a oedden nhw mewn gwirionedd eisiau bwrw ymlaen gyda Brexit."

Daeth hi i'r amlwg hefyd fod dros £500,000 mewn cyfraniadau wedi cael eu rhoi i gefnogi'r brotest, gyda gwleidyddion trawsbleidiol yn galw ar bobl i gymryd rhan.