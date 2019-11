Image caption Disgrifiodd Alun Cairns yr ymgeisydd Cynulliad Ceidwadol, Ross England fel "ffrind a chydweithiwr" yn 2018

Mae aelod blaenllaw o'r Ceidwadwyr Cymreig wedi dweud wrth BBC Cymru y byddai'n "anodd iawn" i Ysgrifennydd Cymru arwain ymgyrch etholiadol y blaid yng Nghymru yn sgil y ffrae dros ran cyn gydweithiwr mewn dymchwel achos llys yn ymwneud â threisio.

Mae'n dilyn galwad gan ddioddefwr achos treisio ar Alun Cairns i ymddiswyddo wedi i'w gyn-gydweithiwr ddymchwel ei hachos llys yn fwriadol.

Fe wadodd Mr Cairns unrhyw ymwybyddiaeth bod sylwadau Ross England wrth roi tystiolaeth yn Ebrill 2018 wedi achosi cwymp yr achos, ond mae BBC Cymru wedi gweld e-bost at Ysgrifennydd Cymru ym mis Awst 2018 yn crybwyll y mater.

Mae Mr Cairns wedi cael cais am sylw.

'Tanseilio un o'n blaenoriaethau etholiadol'

Gyda Boris Johnson yn lansio ymgyrch etholiadol y blaid ddydd Mercher, dywedodd yr aelod blaenllaw o'r blaid yng Nghymru bod yna "ddicter a braw cynyddol" ymhlith ymgeiswyr Seneddol y blaid ynghylch ymwybyddiaeth Mr Cairns ynghylch cwymp yr achos llys.

Ychwanegodd y ffynhonnell: "Mae'n anodd gweld sut gall Alun Cairns arwain yr ymgyrch yng Nghymru heb esbonio amgylchiadau'r achos yma yn llawn."

Dywedodd ffynhonnell arall: "Ein tair blaenoriaeth yn yr ymgyrch genedlaethol heb law am Brexit yw cyfraith a threfn, y GIG ac ysgolion. Mae o'n tanseilio un o'r rheiny.

"Mae ganddon ni big-hitter amlwg wrth gefn ym Mro Morgannwg, ddim yn siŵr pan nad ydy Alun yn gwneud ffafr â'r blaid a chamu'n ôl."

Image caption Roedd Ross England yn arfer gweithio yn swyddfa Alun Cairns

Dywedodd barnwr fod Ross England wedi dymchwel achos llys - lle'r oedd cyfaill yn sefyll ei brawf - yn fwriadol yn Ebrill 2018, trwy wneud honiadau ynghylch hanes rhywiol y dioddefwr.

Mae Mr England yn mynnu ei fod wedi "rhoi ateb gonest", ond mae'r fenyw a gafodd ei threisio - sydd wedi galw am ymddiswyddiad Mr Cairns - yn gwadu ei honiadau.

Cafwyd y diffynnydd, James Hackett, yn euog mewn achos llys newydd.

Cafodd Mr England ei ddewis ym mis Rhagfyr 2018 fel ymgeisydd i'r Blaid Geidwadol ym Mro Morgannwg ar gyfer yr etholiad Cynulliad nesaf.

Pan ddaeth manylion yr achos llys i'r amlwg yr wythnos ddiwethaf, cafodd ei wahardd fel ymgeisydd ac fel aelod o staff y Blaid Geidwadol, ac mae'r blaid am gynnal "ymchwiliad llawn".