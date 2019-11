Image caption Byddai creu cronfa yn help mawr i deuluoedd yn ôl Alison Rowlands

Fe ddylai teuluoedd plant a phobl ifanc sy'n gorfod teithio i Loegr am driniaeth canser gael cymorth i dalu am gostau teithio, yn ôl Cynghrair Canser Cymru.

Mae 'na amcangyfrif fod teuluoedd yn y gogledd yn gwario £600 ar gyfartaledd yn teithio i ysbytai yn Lerpwl neu Fanceinion.

Er bod 'na uned arbenigol i bobl ifanc sydd â chanser yng Nghaerdydd, does dim uned debyg yn y gogledd, sy'n golygu bod yn rhaid i deuluoedd deithio am driniaeth.

Mae Llywodraeth Cymru'n dweud bod modd i rai teuluoedd wneud cais am gymorth ar gyfer costau teithio os ydyn nhw'n cyrraedd meini prawf, fel hawlio budd-daliadau.

'Cannoedd o bunnoedd'

Fe ddywedodd cadeirydd Cynghrair Canser Cymru, Richard Pugh, wrth BBC Cymru: "Rhywun sydd yn y gogledd sy'n gorfod mynd i Lerpwl, mae'n costio cannoedd o bunnoedd y mis gyda phobl yn mynd nôl a blaen, jest am driniaeth.

"Os chi'n edrych ar ôl plentyn chi'n gorfod cael amser o'ch gwaith, aros dros nos. Mae'n effaith mwy ar yr holl deulu."

Mae elusen CLIC Sargent yn amcangyfrif bod teulu claf ifanc sy'n byw ar Ynys Môn yn gorfod teithio 200 milltir i Ysbyty Alder Hey yn Lerpwl am driniaeth, fyddai'n golygu costau teithio o £600 y mis ar gyfartaledd.

Image caption Mae Elin a'i theulu yn wynebu taith 200 milltir i Lerpwl am driniaeth

Mae'r elusen - a Chynghrair Canser Cymru - yn galw ar Lywodraeth Cymru i greu cronfa, i helpu teuluoedd gyda chostau teithio.

Yn ôl Richard Pugh: "Rydyn ni eisiau gweld cronfa ar gyfer teuluoedd. Dydy'r gost ddim yn enfawr, rhyw £250,000 y flwyddyn.

"Ond mae'r effaith ar y teulu - gyda'r arian yna - yn enfawr. Bydd pob plentyn yn gallu mynd i'r lle cywir am y cymorth cywir ac felly os oes modd helpu nhw, bydd hynny'n grêt."

Mae 'na uned arbenigol i bobl ifanc gyda chanser yn yr Ysbyty Athrofaol yng Nghaerdydd - yr unig un yng Nghymru.

'Poen mawr'

Dywedodd Alison Rowlands - mam Elin, gafodd ddiagnosis o ganser - ei fod yn sioc enfawr i'r teulu.

"Rydym yn dod o Ynys Môn a ddim yn teithio llawer i feddwl ein bod wedyn yn gorfod mynd i Lerpwl," meddai.

"Ar y pryd, roedd yn boen mawr i ni ddreifio yno a doedd y car oedd gennym ni ar y pryd ddim y gorau i deithio'n bell, ond doedd gennym ni ddim y pres i brynu car gwell chwaith.

"Roedd yn costio i ni fynd i Lerpwl bedair gwaith yr wythnos, mi oedd rhywfaint o help gan unrhyw un yn unrhyw le wedi bod yn help mawr i ni.

"Bysai cael cronfa yn help mawr i bobl, mi fase'n help iddyn nhw adjustio pethau ac yn help iddyn nhw deithio'n ôl ac ymlaen."

Image caption Mae Richard Pugh yn awyddus i weld cronfa ar gyfer teuluoedd cleifion canser

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Gall teuluoedd fod yn gymwys i hawlio cymorth ar gyfer costau teithio gan y GIG os bydd yn rhaid i'w plentyn fynd i'r ysbyty i gael triniaeth gan y GIG.

"Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gofal rhagorol ar gyfer plant a phobl ifanc ond rydym yn cydnabod weithiau bydd rhaid i deuluoedd deithio y tu allan i ardal eu bwrdd iechyd.

"Er ein bod yn gwerthfawrogi'r effaith y mae hyn yn ei chael ar deuluoedd, mae hefyd yn bwysig sicrhau bod plant a phobl ifanc yn gallu derbyn gofal arbenigol am yr hyn sy'n aml yn gyflyrau cymhleth gan wasanaeth cynaliadwy."