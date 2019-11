'Mae'n digwydd pob tro i ferched yn y gym'

Mae'n rhaid i gampfeydd gael "polisïau clir" er mwyn amddiffyn merched rhag cael eu haflonyddu, yn ôl elusen.

Daw hynny wedi i nifer o ferched ddweud wrth BBC Cymru eu bod wedi cael pobl yn syllu arnyn nhw, gwneud sylwadau annoeth a chael eu cyffwrdd yn amhriodol.

Un o'r merched hynny yw Ceri Jenkins, 22 oed o Gaerdydd, sy'n dweud na wnaeth hi ddefnyddio'r ardal pwysau trwm yn y gampfa am bron i dair blynedd ar ôl cael ei chyffwrdd yn amhriodol.