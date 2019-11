Mae'r lluniau yma'n dweud y cyfan am y gorfoledd yng Nghaerdydd nos Fawrth wrth i Gymru guro Hwngari i gyrraedd pencampwriaeth Euro 2020.

Image copyright Harry Trump Image caption Eiliad arbennig i un Cymro ifanc

Image copyright Simon Stacpoole/Offside Image caption Y dorf yn codi eu llais

Image caption Y chwiban olaf!

Image caption Sylwebwyr Radio Cymru Iwan Roberts a Dylan Griffiths yn methu â chuddio eu cynnwrf

Image copyright Harry Trump Image caption Ramsey, arwr y noson, a sgoriodd y ddwy gôl dros Gymru

Image copyright Simon Stacpoole/Offside Image caption Connor Roberts yn cerdded ar yr awyr wedi'r canlyniad

Image caption Y chwaraewyr a'r dorf yn cyd-ddathlu

Image copyright Dafydd Gwyn Image caption Sion Gwyn a'i fab Llew, o Gaernarfon

Image copyright Kevin Owen Image caption Cefnogwyr o Lanrug, ger Caernarfon, gyda baner Kieffer Moore, sy'n chwarae i Gymru gan bod ei daid yn dod o'r pentref

Image caption Un cefnogwr ifanc yn cael cip ar ei arwyr

Image copyright Richard Grigg Image caption Rhai o'r selogion sydd wedi bod yn cefnogi Cymru dros y blynyddoedd wrth eu bodd gyda'r fuddugoliaeth

Image copyright Athena Pictures Image caption Bale gyda baner allai godi gwrychyn yn Real Madrid

Image copyright Harry Trump Image caption Joe Allen yn edrych tua'r dorf wrth ddathlu

Image copyright Athena Pictures Image caption Oes 'na ddeigryn yn llygaid Ryan Giggs wrth ddiolch i'r ffans?

Image copyright Harry Trump Image caption Y criw ifanc fydd yn arwyr newydd i Gymru yn haf 2020

