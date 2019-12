Image caption Ychydig dros ddwy flynedd yn ôl, fe sylwodd Pat a Donna Workman ar arogl petrol yn y tŷ

Mae teulu o Aberteifi wedi dweud wrth BBC Cymru nad ydyn nhw'n medru gweld diwedd i'w hunllef a hynny dros ddwy flynedd ar ôl cael eu gorfodi i adael eu cartref yng nghanol y dref.

Fe gafodd cartre'r Workmans ar Stryd Morgan ei lygru gan betrol, carthion a thamprwydd, yn sgil gwaith ar lôn drws nesaf i'r tŷ.

Mae BBC Cymru wedi gweld llythyr sydd yn awgrymu nad yw'r lôn yn eiddo i'r cyngor.

Cafodd y teulu gyngor gan arbenigwyr amgylcheddol i gadw draw o'r tŷ yn sgil y llygredd oherwydd y bygythiad i'w hiechyd.

Mae'r teulu yn honni taw Cyngor Sir Ceredigion oedd yn gyfrifol am drefnu'r gwaith hwnnw, wnaeth achosi difrod i bibelli'n cludo tanwydd i garej cyfagos.

Cafodd tarmac ei osod ar y lôn wrth i swyddfeydd y cyngor gael eu hadnewyddu ar Stryd Morgan.

'Savings pot wedi bennu'

Mae Pat a Donna Workman yn dweud bod hynny wedi arwain at ddamprwydd yn eu cartref, ac roedd carthion hefyd yn llifo i mewn i'w tŷ o ddraen ar y lôn.

Maen nhw'n amau fod y problemau yn deillio o'r gwaith gafodd ei wneud ar y lôn fechan ar ran y cyngor.

Cafodd y teulu gyngor gan arbenigwyr i gadw draw o'r tŷ oherwydd y llygredd.

Mae'r cyngor a'r garej, TM Daniel, bellach mewn anghydfod cyfreithiol ynglŷn â phwy ddylai dalu'r costau i lanhau'r llanast, sydd yn debygol o fod o leia £250,000.

Image caption Dywed Donna Workman nad oes cartref wedi bod gyda'r teulu ers bron i dair blynedd

Mae'r tir o dan gartref teulu'r Workman wedi ei lygru a drewdod petrol yn y tŷ o hyd.

Wrth i'r anghydfod barhau, mae Pat a Donna Workman bellach wedi defnyddio eu cynilion i gyd, wrth dalu costau'r morgais ar y tŷ a chostau rhent.

Dywedodd Donna Workman wrth BBC Cymru: "Ni wedi bod mas o'r tŷ ers dros ddwy flynedd. Ni wedi bod yn rhento yn Boncath am 18 months. Ni'n rhento yn Gwbert am chwe mis achos ni ffeili byw fan hyn achos y fumes, a'r iechyd.

"Mae'n ongoing process a ni ffili gweld golau ar ddiwedd y tunnel. Sdim un sôn am ddyddiad i'r gwaith i ddechrau. Mae'r savings pot wedi bennu. Mae'n dorcalonnus rili.

"Maen nhw'n gallu mynd getre i tŷ eu hunain. Sdim cartref wedi bod 'da ni ers biti fod tair blynedd. Mae'n straen ar y teulu i gyd."

Mae hi'n dweud ei bod hi wedi gofyn am gymorth ariannol gan y cyngor.

"Ni'n gorfod llanw forms lan o faint ni'n hala bob mis, faint ni'n cael mewn bob mis. Maen nhw'n dodi ni yn yr un sefyllfa ag unrhywun arall sydd ddim â ty.

"Ni'n dweud bod ni mewn proses wahanol achos beth sydd wedi digwydd tu allan i'r tŷ, a beth sydd wedi effeithio ar y tŷ," meddai.

Dywedodd Peter Williams, perchennog garej TM Daniel ei fod e wedi sylwi ar weithwyr yn gosod tarmac ar y lôn tu ôl y garej ger cartref y Workmans yn 2013.

Cafodd gwaith pellach ei wneud gan y cyngor, wnaeth olygu gosod grid ger ei selar.

"Rwy'n amau eu bod nhw, wrth wneud hynny, wedi amharu ar y pibelli petrol," meddai.

"Rhyw ddwy flynedd a hanner yn ôl fe gwynodd fy nghymdogion am arogl yn y tŷ bach.

"Mae'r gwendid yn y bibell yn yr union fan ble roedd y cyngor wedi gosod y grid. Maen nhw'n dweud taw fy mai yw hwn, a dwi'n dweud taw eu bai nhw yw e.

"Mae carthion wedi effeithio ar y pibell galfanedig. Dwi erioed wedi bod mewn trafferth o'r blaen, ond dwi wedi gorfod defnyddio cyfreithwyr ac maen nhw'n ymladd y cyngor.

"Mae'n rhygnu 'mlaen heb ddatrysiad. Rwy'n credu taw'r cyngor sydd yn gyfrifol."

'Costio £250,000 ddwy flynedd a hanner yn ôl'

Yn ôl Mr Williams, fe awgrymodd un arbenigwr y byddai'n costio o leiaf £250,000 i glirio'r llanast yn llwyr.

"Roedd y ffigwr yn £250,000 ddwy flynedd a hanner yn ôl. Rwy'n amau fod y pris wedi mynd i fyny nawr, falle dwbl hynny. Rwy'n credu dylai'r cyngor dalu."

Mae Pat Workman wedi galw ar y cyngor i dalu rhent y teulu'n llawn wrth i'r frwydr gyfreithiol barhau.

Dywedodd: "Fe ddywedodd y cyngor eu bod nhw yn barod i dalu 50% ar gyfer y chwe mis cyntaf. Ar ôl hynny, roedden nhw'n disgwyl i ni beidio â thalu'r morgais.

"Fe ddywedodd y cyngor, nad oedd hawl i wario ar bethau fel anrhegion Nadolig. Dyna i gyd mae'r ddau ohonom ni yn gofyn yw eu bod nhw'n talu am lety i ni.

"Mi allai gymryd chwe blynedd neu 60 mlynedd i ddatrys hyn. Mae angen cymorth ariannol arnom ni."

Image caption Mae Maer Aberteifi, Shân Williams, yn gefnogol i'r teulu

Mae'r cyngor wedi gwrthod prynu cartref y ddau.

Mae Maer Aberteifi, y Cynghorydd Shân Williams, wedi estyn ei chefnogaeth i'r teulu.

Dywedodd: "Mae pobl y cyngor sir yn mynd getre erbyn nos. Mae to dros eu pennau. Mae Donna a Pat wedi yn byw mewn tai rhent ers dros dwy flynedd.

"Maen nhw wedi gwario dros £12,000 o arian eu hunain yn talu rhent a talu'r mortgage ar y tŷ. So hwnna'n deg.

"Maen nhw wedi cael eu dala yn y canol. Pan roddodd y cyngor sir y tarmac lawr ar y lôn, pyrnu dechreuodd yr annibendod 'ma.

"Maen nhw wedi cael fumes petrol, sewage, a dŵr yn rhedeg mewn i'w tŷ nhw. Maen nhw'n talu morgais ar dŷ sydd erbyn hyn sydd werth dim, a gwaeth na hynny, mae'n liability.

"Os bosib allen nhw dalu am rent iddo nhw gael to dros eu pennau nhw nes bod y busnes 'ma wedi bennu. Ar y 6ed o Ragfyr, bydd Pat a Donna mas ar y stryd. Sdim rhagor o arian 'da nhw i gwario ar rent.

"Roedd y cyngor sir wedi awgrymu bod nhw'n stopo talu'r mortgage ar y tŷ er mwyn fforddio'r rhent. Beth se'r mortgage company yn mynd nôl â'r tŷ? Dim eu bai nhw yw hwn, bai y cyngor sir. Dim bai Pat a Donna."

'Cyngor yn darparu cefnogaeth'

Mae Pat Workman wedi disgrifio'r sefyllfa fel "hunllef fydd yn parhau tan bod y cyngor yn gwneud rhywbeth".

"Rydym yn hollol grediniol taw'r gwaith ar y lôn yw gwraidd y problemau," meddai. "Oni bai bod y cyngor wedi gwneud y gwaith, mi faswn ni yn dal i fyw yn y tŷ fel teulu."

Doedd Cyngor Ceredigion ddim yn barod i wneud cyfweliad.

Mewn datganiad, fe ddywedodd yr awdurdod eu bod nhw'n "cydymdeimlo" gyda'r teulu.

"Mae'r cyngor yn gwbl ymwybodol o sefyllfa anodd teulu'r Workman ac mae'n cydymdeimlo â'u hamgylchiadau.

"Mae'r cyngor wedi darparu cyngor a chefnogaeth i'r cwpl ynglŷn â'u dewisiadau tai. Mae'r cyngor hefyd yn gweithio i ddatrys y broblem ond mae'r mater yn parhau'n hynod o gymhleth gan fod angen mynd i'r afael â nifer o rwystrau technegol ac ymwneud â nifer o bartïon gwahanol.

"Mae'r cyngor wedi comisiynu archwiliadau manwl o'r safle ac mae'n ystyried pob opsiwn sydd ar gael fel y gall y teulu ddychwelyd i'w cartref. Mae'r cyngor hefyd wedi ymrwymo i gynnig cyngor a chymorth parhaus i Mr a Mrs Workman."

Bellach, mae Pat a Donna Workman yn ystyried mynd i fyw mewn carafán ar y lôn ger eu cartref, os na fydd y cyngor yn barod i dalu am rent iddyn nhw.