Fideos gwleidyddiaeth Hansh yn rhoi'r sbin yn y bin

Gyda'r Etholiad Cyffredinol yn nesáu'n gyflym, mae gwleidyddiaeth o'n cwmpas ni ym mhob man.

Ond, â'r holl jargon o amgylch y lle, a'r pethau sy'n cael eu trafod mor gymhleth, sut mae sicrhau fod pobl yn deall beth sy'n mynd ymlaen? A sut mae sicrhau fod pobl ifanc yn rhan o'r sgwrs?

Dyma yw'r her sy'n wynebu Gwennan Campbell a Zahra Errami, sydd yn creu'r fideos Dim Sbin ar sianel ar-lein S4C, Hansh.

Cafodd Cymru Fyw air gyda Gwennan ynglŷn â'u hymgais i geisio egluro be' ydi be' a rhoi'r sbin yn y bin...

Image copyright Dim Sbin Image caption Gwennan Campbell a Zahra Errami

Mae'r ddwy ohonon ni'n newyddiadurwyr dan hyfforddiant gyda ITV Cymru. S4C dda'th lan â'r syniad bo' ni'n creu platfform arwahân, jest yn canolbwyntio ar gynnwys ar gyfer yr etholiad.

O'dden ni wedi sylweddoli fod gwleidyddiaeth ddim yn 'neud cystal ar Facebook ar Hansh, felly 'naethon ni feddwl bydde Twitter ac Instagram yn gweithio'n dda i ni a falle bod dim tebyg mas yna i bobl ifanc.

Social media a phethe digidol yw'r ffordd ymlaen, a dyna lle mae pobl ifanc yn fwy parod i ymateb i be' sy'n digwydd. Felly mae'n grêt rili bo' ni'n gallu apelio a mynd atyn nhw, fel petai, yn lle bo' nhw'n gorfod dod aton ni.

'Defnyddio'r platfforms maen nhw'n defnyddio'

Ar Instagram, ni'n defnyddio'r grid fel ffordd o gyflwyno gwybodaeth graffeg, mewn ffurf eitha' syml. Wedyn, ni 'di bo'n defnyddio Instagram Stories a fideos ar Twitter, a rhoi cyfle i bobl eraill i ymateb ar ffurf fideos a sylwade.

Ni 'di creu grŵp Whatsapp Dim Sbin, lle mae pobl ifanc 'di bod yn rhan ohono fe, a maen nhw 'di bod yn ymateb o fewn y grŵp ac yn hala fideos mewn aton ni yn ymateb i beth ni 'di bo'n dweud. Ni 'di bo'n rhannu'r fideos yna wedyn ar platfforms ni.

Ni'n trio bod yn eitha' gwahanol, trio bod lot fwy anffurfiol, defnyddio'r platfforms maen nhw'n defnyddio, a thrio cyflwyno gwleidyddiaeth mewn ffordd sy'n siwtio nhw ac yn apelio atyn nhw.

A falle fod e'n Gymraeg fwy bratiog neu fwy anffurfiol, ond ar ddiwedd y dydd, apelio at bobl ifanc ni fod i 'neud, a ma' lot wedi canmol ni a dweud bo' nhw'n licio pa mor anffurfiol yw e.

Gwleidyddiaeth i bawb

Fi wastad wedi bod â diddordeb mewn gwleidyddiaeth. O'n i'n teimlo mai fi oedd un o'r bobl brin 'na oedd rili yn politics geek, a phobl eraill yn meddwl ei fod e'n rili diflas! Ond fi wastad wedi teimlo'n gryf bod dim digon yn cael ei wneud i bobl ifanc, a fod dim byd o'dd yn ei gyflwyno fe mewn ffordd syml.

Fi a Zahra wedi bod yn gweithio'n grêt 'da'n gilydd achos do'dd Zahra ddim rili'n cîn iawn ar wleidyddiaeth, a fi yn, a ni 'di bod yn gweithio'n dda 'da'n gilydd ffor'na - gyda hi yn meddwl fel y person bydde â dim clem, a fi wedyn yn trio rhoi'r wybodaeth. Ni'n gneud tîm bach da!

Bydde'r ddwy ohonon ni'n licio 'sa'r platfform yn parhau achos ni wedi dechre tyfu dilynwyr nawr a ma' pobl yn dechre ymateb a bydde fe'n siom rili i orfod gadel iddo fe fynd.

Mae'r ymateb wedi bod yn grêt - yn well nag o'n i 'di ddisgwyl. Mae lot o bobl wedi bod yn dod lan aton ni'n y stryd yn gweud bo' ni 'di creu rhywbeth grêt. Pobl yn gweud 'o'dd dim syniad 'da fi beth oedd yn mynd ymlaen yn y maes gwleidyddol, a do'n i ddim rili'n becso' ac falle nawr wedi cymryd dipyn bach mwy o ddiddordeb.

Rili, mae gwleidyddiaeth yn rhywbeth mae pobl acshyli yn ymddiddori ynddo fe, ond ddim yn sylweddoli. Ond dydi pobl ifanc ddim yn gwylio gymaint o deledu na'r newyddion rhagor, a 'dy chi'n cael popeth ar y cyfrynge cymdeithasol.

Felly os yw e jest yn popo lan ar eich tudalen chi, mae e lot yn haws na mynd i ffeindio fe.

Dwi'n teimlo fod hwn wedi bod yn gyfle grêt.

Hefyd o ddiddordeb: