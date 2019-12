Lluniau glowyr Cymru gan yr Americanwr Robert Frank

Fe wnaeth yr Americanwr Robert Frank, fu farw fis Medi 2019, dynnu cyfres o luniau sy'n cofnodi bywyd caled meysydd glo de Cymru yn 1950au'r ganrif ddiwethaf.

Image copyright Robert Frank, drwy Pace/McGill Image caption Tri glöwr yng Nghymru, 1953

Mae'r ffotograffydd, oedd o'r Swistir yn wreiddiol, yn cael ei gofio am gyflwyno ei arddull arloesol yn ei gyfrol eiconig The Americans, sy'n darlunio problemau cymdeithasol a bywyd bob dydd yn yr Unol Daleithiau yn yr 1950au.

Ond mae'n bosib mai ei brofiad o fywyd caled y dosbarth gweithiol yng Nghymru oedd y sbardun ar gyfer sylwebaeth gymdeithasol ei luniau.

Image copyright Robert Frank. drwy Pace/McGill Image caption Plant yn chwarae ar y tipiau glo yng Nghymru

Daeth Robert Frank i Brydain er mwyn tynnu lluniau yn Llundain yn wreiddiol ond sylwodd yn fuan ar y gwrthgyferbyniad rhwng y cyfoethog a'r tlawd.

Clywodd am Gymru a phenderfynu mynd i gofnodi bywyd ym mhyllau glo de Cymru yn 1953.

"War is over; the heroic French population reaffirms superiority. Love, Paris, and Flowers but London was black, white, and gray, the elegance, the style, all present in front of always changing fog," meddai Robert Frank

"Then I met a man from Wales talking about the Miners and I had read 'How Green Was My Valley.' This became my only try to make a 'Story'."

Image copyright Robert Frank, drwy Pace/McGill Image caption Ben James, 1953

Aeth i gymuned Caerau a chanolbwyntio ar fywyd bob dydd glöwr o'r enw Ben James.

Mae ei luniau o'r cyfnod yma wedi eu cyhoeddi mewn cyfrol o'r enw London/Wales lle mae'n gwrthgyferbynnu arian a thlodi; o fyd cyfoethog dynion busnes a bancwyr Llundain i fyd y dosbarth gweithiol a gwaith caled, budr, glowyr Cymru.

Ar y clawr mae llun o ddyn trwsiadus mewn het fowler yn cerdded heibio i ddyn wedi ei orchuddio mewn llwch du yn cario sach drom o lo i'w dosbarthu i'r stryd.

Image copyright Robert Frank. drwy Pace/McGill Image caption Dosbarthu glo ar strydoedd Llundain

Yn y broliant i ailgyhoeddiad London/Wales yn 2007, dywedir: "These images poetically evoke relationships between the classes during a time of change in Britain. Setting a significant documentary precedent for Frank's best known work, The Americans, London/Wales demonstrates the artist's early interest in social commentary, the narrative potential of photographic sequencing and his innovative use of the expressionistic qualities of the medium."

Image copyright Robert Frank. drwy Pace/McGill Image caption Glowyr yng Nghymru 1953

Cafodd The Americans ei gyhoeddi yn 1958; mae'n gyfrol o olygfeydd dogfen sy'n edrych tu ôl i'r llen ar fywyd go iawn Americanwyr y 1950au.

Dywedodd yr hanesydd celf Earl A Powell III fod y gwaith yn dangos pobl oedd yn dioddef hiliaeth a diffygion yn y system wleidyddol a chymdeithas oedd wedi ffoli ar fyd y cyfryngau a selebs.

Image copyright Getty Images Image caption Mae'r diweddar Robert Frank yn cael ei ddathlu fel un o ffotograffwyr mawr yr Unol Daleithiau

Hawlfraint lluniau: Robert Frank drwy garedigrwydd Oriel Pace/MacGill, Efrog Newydd

