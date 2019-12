Mae bws deulawr wedi taro pont rheilffordd yn Abertawe.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw wedi'r gwrthdrawiad ar Ffordd Castell-nedd ychydig cyn 09:40 ddydd Iau.

Dywed cwmni bysiau First Cymru bod "nifer o deithwyr" wedi cael eu hanafu, ac maen nhw wedi dechau ymchwiliad llawn.

Yn ôl Cyngor Abertawe, mae'r digwyddiad yn ardal Hafod wedi arwain at amharu ar wasanaethau trenau, ac mae disgwyl i hynny barhau tan 15:00.

'Pawb mewn sioc'

Dywedodd Andrew Sherrington, Rheolwr Gyfarwyddwr First Cymru: "Gallwn gadarnhau bod un o'n cerbydau ar Wasanaeth 10 rhwng Campws Singleton Prifysgol Abertawe a Champws Y Bae Prifysgol Abertawe wedi bod mewn gwrthdrawiad gyda phont, sydd wedi arwain at anafiadau i nifer o deithwyr.

"Rydym wedi danfon tîm cefnogol yn syth a dechrau ymchwiliad llawn i'r amgylchiadau sydd wedi arwain ar y gwrthdrawiad yma, ac rydym yn helpu Heddlu De Cymru gyda'u hymholiadau.

"Mae pawb yn First Cymru mewn sioc yn sgil y digwyddiad yma ac rydym yn cydymdeimlo o galon gyda'r rhai sydd wedi'u hanafu."

Dywedodd Trafnidiaeth Cymru fod bysiau yn gweithredu yn lle trenau, ac maen nhw hefyd yn gofyn i yrwyr osgoi ardaloedd Ffordd Castell-nedd a Hafod.

Mae nifer o gerbydau Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru a Gwasanaeth Ambiwlans Cymru ar y safle ger Clwb Cymdeithasol Glandŵr.

Ar wefan Twitter dywedodd Trafnidiaeth Cymru y byddai llai o drenau'n medru rhedeg ar rai leiniau, ac na fyddai'r rhai sydd yn weithredol yn medru stopio yng ngorsaf Abertawe.