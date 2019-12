Image copyright bodnarchuk/Getty Images Image caption Roedd 19 o'r hunanladdiadau a adolygwyd rhwng 2013 a 2017 yn bobl ifanc dros 16

Materion fel cam-drin rhywiol, profedigaeth a phroblemau mewn addysg yw'r rhai o'r rhesymau sy'n gysylltiedig â hunanladdiadau ymhlith plant a phobl ifanc yng Nghymru, yn ôl astudiaeth.

Mae gwaith ymchwil gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a Phrifysgol Abertawe wedi edrych ar farwolaethau 33 o bobl ifanc rhwng 13 a 18 oed dros gyfnod o bedair blynedd.

Daethon nhw i'r casgliad bod dim un rheswm unigol pam eu bod wedi lladd eu hunain.

Mae'r astudiaeth yn nodi bod stigma ynghylch hunan-anafu yn "her anferth" ac o bosib yn atal teuluoedd rhag gofyn am gymorth.

Dywedodd Lynne Neagle AC, cadeirydd grŵp trawsbleidiol atal hunanladdiadau'r Cynulliad fod y mater yn "argyfwng iechyd cyhoeddus".

Mae lleihau profiadau niweidiol yn ystod plentyndod yn ffordd allweddol o atal hunanladdiad, medd yr astudiaeth, ynghyd ag atal camddefnydd sylweddau ac alcohol a gwell addysg a chyfleon hyfforddiant.

Cyhoeddir yr adroddiad wedi i dystiolaeth ar draws y DU ddangos bod nifer hunanladdiadau wedi codi ers 2010.

Cefndir yr hunanladdiadau

Roedd yr ieuengaf o'r 33 achos a adolygwyd yn 13 oed ac roedd 70% o'r achosion yn fechgyn.

Roedd 70% wedi profi o leiaf un profiad niweidiol yn ystod plentyndod.

Ymhlith profiadau cefndirol roedd:

camddefnyddio sylweddau;

tlodi - roedd dros hanner yn byw mewn ardal sy'n cael ei hadnabod yn ardal o amddifadedd;

cam-drin rhyw ac ymosodiad;

profedigaeth;

siom;

trafferthion yn ystod addysg, gwaith neu hyfforddiant;

a diffyg ymwybyddiaeth o hunan-niweidio.

Roedd chwech o'r plant wedi mynegi eu pryderon ar y cyfryngau cymdeithasol ynghynt, ac roedd gan bump hanes o hunanladdiad yn eu teulu.

Roedd wyth wedi profi tor-perthynas, a chwech wedi profi materion yn ymwneud â pheidio mynd i'r ysgol neu driwantiaeth.

Mae'r adolygiad yn nodi nad oes un rheswm unigol pam fod plentyn neu berson ifanc yn lladd ei hun. Mae e fel arfer yn gyfuniad o ffactorau sydd yn ôl cyflwyniad y comisiynydd plant i'r adroddiad yn "gymhleth".

Ond er hynny nodir bod modd atal hunanladdiad.

Dywed yr adroddiad: "Roedd nifer o'r bobl dan sylw wedi bod yn hunan-anafu ond gan nad oedd rhieni'n siŵr sut i ymateb, doedden nhw ddim yn cael cymorth gan wasanaethau a oedd wedi'u hawgrymu gan ysgolion neu arbenigwyr gofal iechyd.

"Mae stigma sydd ynghlwm â hunan-anafu yn her anferth i ymdrechion atal hunanladdiad."

Beth ddylai ddigwydd?

Dywed arweinydd yr adolygiad, yr Athro Ann John o Iechyd Cyhoeddus Cymru, nad oedd modd atal hunanladdiad ond bod yr adolygiad yn cynnig fframwaith i daclo rhai o'r materion allai fod yn gysylltiedig.

"Ry'n angen delio â materion fel camddefnydd alcohol a sylweddau ymhlith pobl ifanc a sicrhau bod pobl ifanc sy'n cael eu cam-drin neu'n dioddef profedigaeth yn cael therapi a all eu cefnogi," meddai.

Yn ôl Lynne Neagle AC, yr adolygiad yw'r "peth agosaf sydd gennym i glywed lleisiau'r bobl ifanc fu farw o hunanladdiad.

"Does dim yn fwy pwysig nag atal pobl ifanc rhag marw trwy hunan-laddiad - mae e bron yn argyfwng iechyd cyhoeddus.

"Rhaid bod yn benderfynol o atal hunanladdiadau ar frys."

Ychwanegodd Comisiynydd Plant Cymru, Sally Holland: "Rwy'n angerddol am gael cefnogaeth gynnar a mwy unedig i blant sydd ag anghenion iechyd meddwl a gofal cymdeithasol.

"Mae'r adolygiad yn dangos bod angen cefnogaeth a newidiadau yng nghymunedau Cymru."

Chwe ffordd allweddol o atal hunanladdiad:

Cyfyngu ar allu plant a phobl ifanc i ddod o hyd i alcohol a chyflwyno canllaw ar gyfer atal camddefnyddio sylweddau.

Cefnogaeth barhaus i blant sydd wedi cael profiadau niweidiol yn ystod plentyndod.

Rheoli hunan-anafu.

Darparu mwy o gyfleon addysg, swyddi a hyfforddiant i bobl 16-18 oed.

Cyflwyno gwell ffyrdd o rannu gwybodaeth.

Gwell gwybodaeth ac ymwybyddiaeth am hunan-anafu a ffactorau eraill sy'n gsylltiedig â hunanladdiad.

Os oes gennych chi bryderon allai arwain at hunanladdiad mae modd cysylltu â'r Samariaid ar 116 123 neu jo@samaritans.org - neu mae modd ymweld â gwefan BBC Action Line website neu cysylltu â llinell Community Advice and Listening Line for Wales ar0800 132 737.