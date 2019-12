Image copyright Swyddfa Dywydd

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi dau rybudd am dywydd garw yng Nghymru ddydd Mercher.

Daw'r rhybudd cyntaf - am wyntoedd cryfion ar hyd gorllewin Cymru - i rym am 14:00, ac mae'n para tan 03:00 fore Iau.

Rhybudd am law trwm yw'r ail a hynny dros siroedd y de ddwyrain rhwng 16:00 a hanner nos ddydd Mercher.

Bydd y gwyntoedd yn effeithio ar ardaloedd arfordirol yn bennaf, ac mae disgwyl oedi ar y ffyrdd, y rheilffyrdd a llongau fferi.

Mae disgwyl oedi hefyd i gerbydau uchel sy'n croesi pontydd.

Yn ôl y Swyddfa Dywydd, mae colli cyflenwadau trydan a gwasanaethau eraill mewn mannau yn bosibl.

Gallai'r gwyntoedd hyrddio ar gyflymder o 70mya ar hyd yr arfordir, ond tua 55mya ar ei uchaf yn bellach o'r môr.

Glaw dros y de ddwyrain

Tua diwedd y prynhawn y bydd glaw trwm yn lledu o'r dwyrain gyda hyd at 30mm o law yn disgwyn dros gyfnod o chwech i naw awr, ond hyd at 60mm ar dir uchel.

Gan fod y tir eisoes yn dirlawn yn yr ardaloedd yma, fe allai'r glaw achosi trafferthion.

Bydd dŵr yn tasgu ar y ffyrdd gan wneud teithiau car a bws yn anoddach, ac mae llifogydd yn debygol mewn ychydig o gartrefi a busnesau.