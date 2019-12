Lluniau: Pobl Marchnad Caerdydd // In Pictures: The People of Cardiff Market

Mae marchnad canol Caerdydd yn fan lle mae posib prynu bob math o ddillad, teclynnau trydanol a bwyd, ac mae'r adeilad ei hun yn un trawiadol Fictorianaidd.

Mae'r farchnad ar safle gwreiddiol carchar Caerdydd ac roedd y grocbren wedi ei leoli wrth fynediad Heol Eglwys Fair lle crogwyd Dic Penderyn ar 13 Awst 1831.

Ond pwy yw'r bobl sy'n gweithio yn y farchnad? Dyma gipolwg ar hanes rhai ohonynt.

At Cardiff Market it's possible to buy all sorts of different clothes, electrical devices and foods, and the building itself is a stunning Victorian structure.

The Market is built on the site of the old jail in the city, and the gallows were by the entrance on St Mary's Street where Dic Penderyn was hanged on 13 August 1831.

But who are the people who work at the market? Here's an introduction to some of them.

Cafodd y farchnad yng nghanol Caerdydd ei dylunio gan William Harpur, gan agor yn 1891. Ond roedd marchnad o ryw fath yn y ddinas ers canrifoedd lawer cyn hynny.

Cardiff Market was designed by William Harpur and it was opened in 1891. However there was a market in central Cardiff for several centuries before this.

Gydag un rhiant o Rwsia a'r llall o Iran, fe wnaeth Kamal Rajabzadeh fyw llawer o'i fywyd yn Azerbaijan. Mae'n byw yn y wlad yma ers 32 mlynedd ac yn rhedeg stondin bwyd ardal Môr y Canoldir, sy'n cynnwys cacennau, cnau, ac olewydd.

Born to Russian and Iranian parents, Kamal Rajabzadeh lived much of his life in Azerbaijan. He moved to this country 32 years ago and runs the Mediterranean foods stall selling foods such as nuts, cakes and olives.

Mae gweithwyr y stondin yma'n byw yng Nghaerdydd a Phontypridd, ond yn wreiddiol o Wlad Thai. Mae'n fan poblogaidd i fwyta ymysg y gymuned Thai yng Nghaerdydd ers bron i bum mlynedd.

Workers on this stall live in Cardiff and Pontypridd, but are originally from Thailand. It's been a popular spot to eat for Cardiff's Thai community for nearly five years.

Stuart Talbot o ardal Grangetown, Caerdydd. Mae'n gwerthu dillad vintage 'Talbots of Cardiff' o'i stondin yn y farchnad ers saith mlynedd.

Stuart Talbot from the Grangetown area of Cardiff. Stuart has been selling vintage clothes under the name 'Talbots of Cardiff' at the market for seven years.

Un o ddwy stondin hynaf y farchnad - stondin bysgod Ashton's yw'r llall - mae siop ymbarelau yn sefyll yma ers 1891, a Kevin Jones yw'r gŵr sy'n ei rhedeg heddiw.

One of the two oldest stalls in the whole market - Ashton's fish stall being the other - the umbrella stall has been here since 1891, and Kevin Jones is the man operating it today.

Cwmni pizza Ffwrnes sydd bellach wedi ymgartrefu ym marchnad y ddinas ers y llynedd.

The successful pizza makers Ffwrnes moved into the market last year.

Yn achlysurol mae Cyngor Caerdydd yn cadw'r farchnad ar agor ar gyfer siopa hwyr, gan gynnwys cyfnod y Nadolig.

On occasions Cardiff Council keeps the market open for late shopping, including over the Christmas period.

"Wnes i orffen ysgol ddydd Gwener a dechrau yma yn y farchnad ar y dydd Llun, a dwi dal yma."

Dechreuodd Mike Crates o Benarth weithio ar stondin bysgod Ashton yn 1972 pan oedd yn 15 oed. Mae stondin bysgod Ashton wedi bod yn gweithredu ers 1866.

"I left school on the Friday and started work here on the Monday, and I've never left."

Mike Crates from Penarth started at the Ashton fish stall in 1972 when he was 15. Ashton's have been operating since 1866.

Cae Clancy, yn gweithio gyda'i dad ar eu stondin sy'n gwerthu te, perlysiau, sbeisys, a bwydydd llysieuol a fîgan.

Cae Clancy, working alongside his father and their stall selling tea, spices, herbs, as well as vegetarian and vegan foods.

Y broses o baratoi a chrasu cacennau cri ar stondin Bakestones.

The process of preparing and baking Welsh cakes at Bakestones stall.

Luke Trott o ardal Tredelerch, Caerdydd, sydd yn gweithio ar un o stondinau ffrwythau a llysiau'r farchnad gyda'i ewythr.

Luke Trott from the Rumney area of Cardiff works at one of the two fruit & veg stalls at the market with his uncle.

Mae cloc mawr H. Samuel uwchben y mynediad o Heol y Santes Fair ers 1910. Cafodd y cloc presennol ei osod yno yn 1963 (gan Smith of Derby) ac fe gafodd ei hadfer yn 2011.

The big H. Samuel clock has been above the entrance to the market from St Mary's Street since 1910. The present clock has been there since 1963 (by Smith of Derby) and it was restored in 2011.

Mae sawl caffi o gwmpas y farchnad sy'n fannau i gwrdd a sgwrsio dros baned.

There are several cafes around the market which serving food and hot beverages.

Cacennau cri a bara brith, cynnyrch Cymreig sy'n dal mor boblogaidd ag erioed yn y farchnad.

Welsh cakes and bara brith, Welsh produce which are as popular as ever at the market.

Karen Hennessey o Gasnewydd, sy'n gwerthu bagiau llaw a phyrsiau yn y farchnad ers 17 mlynedd.

Karen Hennessey from Newport has been selling handbags and purses at the market for 17 years.

Kelly Flay a Dianne Edwards, wedi bod yn gweithio yn y farchnad ers 24 a 31 o flynyddoedd. Dechreuodd y ddwy gyda'r Bread Stall pan oeddent yn 14 oed.

Kelly Flay and Dianne Edwards, who have worked at the market for 24 and 31 years. They both started at the Bread Stall when they were in high school.

Mae Colin Smith o Landaf yn gwerthu llyfrau ail law a chomics yn y farchnad ers 1993.

Colin Smith from Llandaff has been selling second hand books and comics at the market since 1993.

Mae'r farchnad wedi ei restru gyda statws Gradd II ers 1975.

The building has been listed as Grade II since 1975.

Mae Kelly's Records, ar lawr uchaf yr adeilad, wedi bod yn fan poblogaidd i brynu finyl ers 50 mlynedd.

Kelly's Records on the upper floor as been a mecca for vinyl collectors for 50 years.

Y cigydd Alan Griffiths, a gymerodd gwmni'r teulu drosodd 50 mlynedd yn ôl. Mae'n dweud fod prysurdeb y farchnad wedi gostwng yn sylweddol o'i gymharu â'r 1960au.

Alan Griffiths has been a butcher at the market since he took over the family stall 50 years ago. Alan says that the market now is nowhere near as busy as it was in the 1960s.

Lynette Ford o ardal y Tyllgoed, Caerdydd sydd yn gwerthu cynnyrch gwau ar ei stondin ers saith mlynedd.

Lynette Ford from Fairwater has been selling knitwear from her stall at the market for seven years.

