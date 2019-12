Image caption Mae uchelwydd yn tyfu'n dda mewn gerddi plasty Llanerchaeron yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ger Llambed

Mae garddwr wedi dweud y gallai cynhesu byd-eang achosi uchelwydd i dyfu yn y gwyllt yn rheolaidd yng Nghymru cyn hir.

Mae'n gyffredin mewn perllannau a choed eraill yn Lloegr, ond anaml mae'n ymddangos yn naturiol ar goed yma.

Mae Karl Showler, 84, sy'n byw yn Aberhonddu, wedi cymryd diddordeb brwd yn y planhigyn ers pan oedd yn ifanc.

Mae Mr Showler wedi ysgrifennu am uchelwydd ar gyfer y Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol.

Dywedodd ei fod yn "ddirgelwch" pam nad yw uchelwydd yn tyfu'n aml yng Nghymru.

Image caption Mae Karl Showler wedi ysgrifennu am uchelwydd ar gyfer y Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol

Unig ddamcaniaeth Mr Showler ydy bod uchelwydd yn tyfu'n well yn Lloegr am ei bod hi fymryn yn gynhesach yno.

"Ond os ydy cynhesu byd-eang yn gwneud Cymru'n gynhesach yna mae'n debygol iawn y bydd yn tyfu'n naturiol ar y coed maen nhw'n hoffi yng Nghymru," meddai.

"Newyddion da i'r rheini sy'n hoff o gusan adeg y Nadolig."