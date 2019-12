Image copyright Getty Images Image caption Y ddau Gymro - Billy Bodin (chwith) a Jazz Richards - yn brwydro am y bêl

Roedd hi'n brynhawn rhwystredig i gefnogwyr Caerdydd a Preston North End brynhawn Sadwrn wrth i'r ddau dîm rannu'r pwyntiau wedi gêm ddi-sgôr.

Roedd hi'n hanner cyntaf digon agored gyda Preston yn cael y cyfleoedd gorau, a Lee Tomlin yn dod yr agosaf i Gaerdydd.

Cyn i weddill y gemau gael eu chwarae yn y Bencampwriaeth, roedd y canlyniad yn gadael Caerdydd yn yr 11eg safle, gyda Preston yn drydydd.

Roedd yna fwy o Gymry - Billy Bodin ac Andrew Hughes - yn cychwyn y gêm i'r ymwlewyr nag oedd yna i Gaerdydd.

Roedd Jazz Richards yn cychwyn gêm am y tro cyntaf yn y gynghrair i'r Adar Gleision am bron i ddwy flynedd, gyda'r unig Gymro arall yn y garfan, Will Vaulks yn gorfod bodloni ar le ar y fainc.