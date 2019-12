Mae teyrngedau wedi eu rhoi i'r newyddiadurwr, awdur a golygydd Ioan Roberts, fu farw yn 78 oed.

Yn frodor o Roshirwaun yn Llŷn, roedd yn beiriannydd sifil am gyfnod byr cyn dechrau ar ei yrfa newyddiadurol gyda phapur newydd Y Cymro.

Bu'n olygydd gyda rhaglen newyddion 'Y Dydd' ar HTV, yn ddarlledwr gyda BBC Radio Cymru, ac yn gynhyrchydd nifer o raglenni S4C gan gynnwys Hel Straeon.

Roedd y cerddor gwerin, Arfon Gwilym, yn 'nabod Ioan Roberts o'u dyddiau fel cydweithwyr gydag Y Cymro.

Dywedodd ei fod mewn "sioc" o glywed y newyddion, a bod ei farwolaeth wedi dod yn syndod.

"Roedd o'n un o'r newyddiadurwyr gorau gafodd Cymru erioed - yn newyddiadurwr o'r hen deip," meddai.

Image caption Ioan Roberts o'i gyfnod fel newyddiadurwr gydag Y Cymro

"Ei ddawn fwyaf o oedd ei ddawn efo geiriau. Roedd ganddo fo Gymraeg rhwydd, dealladwy ac roedd o'n gallu crisialu pethau yn arbennig o dda.

"Bydd 'na golled fawr ar ei ôl o. 'Dan ni i gyd mewn sioc."

Mewn neges ar Twitter yn cydymdeimlo â'i deulu, dywedodd Dafydd Iwan: "Trist clywed am farwolaeth sydyn yr awdur cynhyrchiol a'r newyddiadurwr Ioan Roberts (Io Mo), a bydd bwlch mawr ar ei ôl.

"Newydd gyhoeddi detholiad gwerthfawr arall o luniau Geoff Charles. Cefnogwr creadigol i Blaid Cymru."

Fe wnaeth Ioan Roberts ysgrifennu a golygu amryw o lyfrau ffeithiol a bywgraffiadau gan gynnwys casgliadau o luniau'r ffotograffydd Geoff Charles a chofiant i'r ffotonewyddiadurwr rhyngwladol, Philip Jones Griffiths.

Roedd un o'i gyfrolau'n olrhain profiadau ac atgofion Cymry ac Archentwyr yn ystod Rhyfel y Malvinas, ac ef hefyd wnaeth addasu sgyrsiau radio rhaglen Beti A'i Phobol er mwyn eu cyhoeddi rhwng dau glawr.

Mae'n gadael gwraig, Alwena, a dau o blant, Sion a Lois.