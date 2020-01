Mae elusen Y Rhwydwaith Maethu yn amcangyfrif bod angen 550 o deuluoedd maeth yng Nghymru er mwyn ateb y galw cynyddol.

Bu cynnydd o 35% yn nifer y plant sydd mewn gofal maeth dros y degawd diwethaf, gyda bron 5,000 dan ofal maeth yn 2019.

Ond mae'n Rhwydwaith Maethu hefyd yn dweud fod 13% o ofalwyr maeth yn gadael y gwasanaeth bob blwyddyn.

Y nod ganddyn nhw yw recriwtio 550 o deuluoedd maeth newydd yn ystod 2020.

Er mwyn ceisio mynd i'r afael â'r broblem mae wyth o awdurdodau lleol ar draws Cymru wedi lansio ymgyrch #20Rheswm sy'n ceisio annog pob i ystyried dod yn rhieni maeth.

Mae'r ymgyrch yn defnyddio rhieni maeth go iawn sy'n sôn am eu rhesymau dros fod yn rhieni maeth ac yn ceisio ysbrydoli eraill i ystyried gofalu am blentyn neu berson ifanc.

Mae'r 20 rheswm yn amrywio - yn eu plith gwneud gwahaniaeth i fywyd plentyn drwy gynnig cariad a diogelwch a sicrhau eu bod yn gallu aros yn eu hardal leol fel eu bod yn medru aros yn yr un ysgol ac yn agos at eu ffrindiau.

Mae angen rhieni maeth o bob math, ond yn enwedig rhai fyddai'n ystyried maethu pobl ifanc yn eu harddegau, grwpiau o frodyr neu chwiorydd a phlant gydag anghenion ychwanegol.

Image copyright RHWYDWAITH MAETHU Image caption Mae Tammy Hale wedi bod yn ofalwr maeth am bron i saith mlynedd

Mae Tammy Hale , 36 oed, o Sir Fynwy yn un o'r gofalwyr maeth sy'n cefnogi'r ymgyrch. Bu'n ofalwr maeth am bron i saith mlynedd.

Ar ôl blynyddoedd o geisio dechrau teulu eu hunain, fe ddewisodd Tammy a'i phartner droi at faethu.

'Dim teimlad gwell'

Dywedodd: "Fe sylweddolais i fod cymaint o blant angen cartref cariadus a bod gen i gymaint o gariad i gynnig, ac roedd e'n gwneud synnwyr mai dyma sut y gallwn ni ddechrau teulu.

"Mae gen i berthynas agos iawn gyda phob un o'r plant dwi wedi'u maethu. Mae un ohonyn nhw yn 17 oed a ddim yn byw gyda ni rhagor, ond yn dal i ddod draw am ginio dydd Sul bob wythnos.

"Mae ein plant maeth ar hyn o bryd yn ein galw ni'n 'mam a dad', a does dim teimlad gwell na hynny."

Mae'r elusen yn gofyn i unrhyw un sy'n ystyried maethu, neu sydd am gael mwy o wybodaeth, i gysylltu gyda'u cyngor sir lleol.ol.

#20Rheswm i faethu yn 2020: