Apêl wedi gwrthdrawiad angheuol

Mae'r heddlu yn apelio am dystion ar ôl gwrthdrawiad angheuol rhwng car a lori ar yr A55 ger Caergeiliog, Ynys Môn, yn hwyr nos Fawrth.

Cafwyd cadarnhad fod dyn lleol 64 oed oedd yn gyrru'r car wedi marw yn safle'r ddamwain.

Dywedodd Sargant Darren Newby, o Uned Plismona Ffyrdd, Heddlu'r Gogledd.

"Fe ddigwyddodd y gwrthdrawiad tua 11:53 ar 31 Rhagfyr, rhwng Vauxhall Mokka du a lori nwyddau trwm. Roedd y ddau gerbyd ar y lôn ddwyreiniol.

"Rydym yn edrych am wybodaeth gan unrhyw un oedd yn dyst neu sydd â gwybodaeth am natur yr oedd y Vauxhall Mokka yn cael ei yrru cyn y gwrthdrawiad, neu gan unrhyw un sydd â fideo dashcam o'r digwyddiad.

"Dylai unrhyw un â gwybodaeth ffonio'r heddlu ar 101, gan ddefnyddio'r cyfeirnod X188098."