Image copyright Llywodraeth Cymru/Shelter Cymru Image caption Dyw digartrefedd ddim yn golygu byw ar y stryd yn unig - mae rhai yn cysgu ar soffa

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ymgyrch i fynd i'r afael â digartrefedd cudd.

Gall enghreifftiau o ddigartrefedd cudd gynnwys pobl sy'n aros ar soffa ffrind, mewn hostel neu gysgodfan nos yn hytrach na chysgu ar y stryd.

Mae ffigyrau sydd wedi cael eu cyhoeddi gan Crisis yn awgrymu bod 3,250 o bobl yn "cysgu ar soffa" bob nos.

Dywed Llywodraeth Cymru bod pobl sy'n wynebu digartrefedd cudd yn fwy tebygol o gael eu hecsbloetio wrth i bobl gael eu gorfodi i chwilio am le i aros.

Targedu'r ifanc

Mae'r ymgyrch wedi'i thargedu yn benodol at bobl ifanc a allai fod yn ddigartref neu sydd mewn perygl o hynny.

Yn ôl y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, Julie James, dyw llawer o bobl ifanc sy'n wynebu digartrefedd cudd ddim yn ymwybodol o'r hyn sy'n digwydd.

"Os nad oes gennych le chi'n galw'n adref yna y tebygrwydd yw eich bod yn wynebu 'digartrefedd cudd'.

"Os ydych yn wynebu digartrefedd cudd neu yn debygol o'i wynebu mae angen i chi gael cymorth.

"Dyw hi byth yn rhy hwyr neu'n rhy gynnar i ofyn am help."

Image copyright Llywodraeth Cymru/Shelter Cymru Image caption Dywed Llywodraeth Cymru bod pobl sy'n wynebu digartrefedd cudd yn fwy tebygol o gael eu hecsbloetio

Mae'r ymgyrch hefyd yn targedu y rhai sy'n dod i gysylltiad â phobl ifanc er mwyn gwneud yn siŵr eu bod yn ymwybodol o arwyddion digartrefedd cudd.

Mae arwyddion o ddigartrefedd cudd yn cynnwys:

Anawsterau gyda rhieni neu deulu agos;

Amharodrwydd i fynd adref;

Cario eu heiddo gyda nhw ac anhawster i gadw dillad yn lân;

Gofyn am gymorth ariannol a defnyddio banciau bwyd;

Colli swydd;

Problemau iechyd meddwl neu gorfforol.

Mae strategaeth Llywodraeth Cymru i atal a rhoi terfyn ar ddigartrefedd yn nodi bod "angen deall maint y broblem er mwyn darparu ateb digonol.

"Mae ystadegau digartrefedd statudol ond yn cyflwyno rhan o'r darlun - ry'n yn gwybod bod llawer mwy o unigolion nad yw'r gwasnaethau priodol yn gwybod amdanynt - yn eu plith pobl sy'n mynd o soffa i soffa neu'n aros mewn llety anniogel."

Dywed Llywodraeth Cymru hefyd eu bod yn ariannu Shelter Cymru i ddarparu cyngor annibynnol ac i roi cefnogaeth.

Dywedodd cyfarwyddwr Shelter Cymru, John Puzey: "Ry'n yn ymwybodol bod profiadau digartrefedd cynnar ac aml yn gallu esgor ar faterion mwy cymhleth sy'n golygu y gallai pobl fod yn ddigartref gydol eu bywyd.

"Dyna pam eu bod mor bwysig bod atal digartrefedd ymhlith pobl ifanc yn flaenoriaeth."