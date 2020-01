Image copyright Getty Images

Mae'r actor Taron Egerton wedi cipio gwobr yn seremoni'r Golden Globes am ei bortread o'r canwr Elton John yn y ffilm Rocketman.

Daeth i'r brif yng nghategori'r actor gorau mewn ffilm gerddorol neu gomedi yn y seremoni yn Los Angeles.

Wrth dderbyn y wobr, dywedodd yr actor a gafodd ei fagu yn Aberystwyth: "Mae'r rhan yma wedi newid fy mywyd."

Disgrifiodd y ffilm fel "profiad gorau fy mywyd, mae wedi bod mor llawn gorfoledd".

Ychwanegodd: "I Elton John, diolch am y gerddoriaeth, am fyw bywyd mor anghyffredin a diolch am fod yn ffrind."

Roedd yna wobr hefyd i Syr Elton ei hun, ar y cyd â'i gyd-gyfansoddwr Bernie Taupin, yng nghategori'r gân orau mewn ffilm am y gân I'm Gonna Love Me Again yn Rocketman.

Mae Egerton wedi cael ei enwebu ar gyfer gwobr Grammy am albwm o ganeuon Elton John o'r ffilm.

Bydd y seremoni yna'n cael ei gynnal ddiwedd Ionawr.