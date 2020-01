Image copyright Getty Images Image caption Yn 57 oed, Wayne Warren ydy'r chwaraewr hynaf i ennill cystadleuaeth y BDO

Daeth Wayne Warren yn bencampwr dartiau hynaf y byd ar ôl curo ei gyd-Gymro Jim Williams 7-4 mewn rownd derfynol ddramatig yng nghystadleuaeth BDO y byd.

Aeth Warren, sy'n 57 oed ac o'r Rhondda, 2-0 i lawr mewn setiau ond daeth yn ôl i fynd ar y blaen o 3-2 cyn i Williams ddod yn gyfartal mewn gêm llawn tensiwn.

Methodd Warren gyfle i fynd 5-3 i fyny ac fe ddaeth Williams, 35, yn ei ôl i'w gwneud hi'n 4-4.

Ond tarodd Warren yn ôl i fynd 6-4 i fyny ac aeth yn ei flaen i sicrhau buddugoliaeth.

"Fe wnes i gysgu ychydig neithiwr ond dim llawer," meddai Warren, y pedwerydd Cymro i ennill y gystadleuaeth.

"Ni allaf ei gredu. Mae hon yn freuddwyd ac yn awr i'w chael fel realiti...

"Rydyn ni'n ffrindiau gwych, ac rwy'n credu y bydd Jim yn bencampwr y byd sawl gwaith. Efallai mai dyma fydd fy nghyfle olaf."

Hon oedd y rownd derfynol gyntaf i'r ddau chwaraewr yn y BDO ac roedd Williams yn urddasol wedi'r golled.

"Yn amlwg, rydw i'n gutted ond allwn i ddim dymuno i ddyn neisiach i ennill," meddai Williams, sydd o Bowys. "Os nad o'n i'n gallu, rwy'n falch mai ef enillodd.

"Enillodd y dyn gwell ar y diwrnod. Roedd yn ddi-baid gyda'i sgorio."

Cyn y rownd derfynol, roedd y gystadleuaeth wedi bod yn y penawdau oherwydd gwerthiant tocynnau isel a dryswch am faint o arian yr oedd chwaraewyr yn ei dderbyn am gymryd rhan.