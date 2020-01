Image caption Cafodd Conner Marshall ei guro i farwolaeth gan David Braddon mewn parc carafannau

Mae crwner wedi beirniadu'r gwasanaeth prawf yn achos dyn 18 oed gafodd ei lofruddio gan ddyn oedd ar orchymyn cymunedol ar y pryd.

Cafodd rheithfarn naratif ei chofnodi yng nghwest Conner Marshall, a dywedodd y crwner iddo gael ei ladd yn anghyfreithlon.

Roedd Mr Marshall ym mharc carafannau Trecco Bay ym Mhorthcawl yn 2015 pan gafodd ei guro i farwolaeth gan David Braddon.

Roedd Braddon, 26 oed, wedi troseddu sawl gwaith yn y gorffennol.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais Dywedodd teulu Mr Marshall bod canlyniad y cwest yn "benllanw brwydr i gael cyfiawnder i Conner"

Roedd yn destun dau orchymyn cymunedol ar y pryd, a hynny am ymosod ar heddwas a bod â chyffuriau yn ei feddiant.

Dywedodd y crwner cynorthwyol bod gan y swyddog prawf oedd yn gyfrifol am gadw golwg ar Braddon "reolwyr tîm gwan" ac roedd y ffordd y cafodd ei goruchwylio gan ei rheolwyr yn "druenus o annigonol".

Methu 'atal y farwolaeth'

Dylai Kathryn Oakley, a ddechreuodd yn ei gwaith ym mis Ionawr 2014, fod wedi cael ei goruchwylio "unwaith bob 6-8 wythnos" gan reolwr tîm, meddai Nadim Bashir.

"Roedd ganddi reolwyr tîm gwan a doedd gan yr un rheolwr drosolwg o'i llwyth gwaith," meddai.

"Roedd y ffordd y cafodd ei rheoli a'i goruchwylio yn druenus o annigonol."

Image copyright Heddlu De Cymru Image caption Cafodd David Braddon ei garcharu am oes am lofruddio Conner Marshall

Fe wrthododd y crwner dystiolaeth nifer o uwch swyddogion y gwasanaeth prawf, gan gynnwys y Prif Weithredwr cynorthwyol, Diana Binding.

Dywedodd hefyd nad oedd tystiolaeth rheolwyr yn cyd-fynd gyda'r hyn roedd Ms Oakley wedi'i ddweud ac fe wrthododd y dystiolaeth yma hefyd.

Ychwanegodd: "Roedd Kathryn Oakley wedi ei llorio gan ei hachosion a llwyth gwaith ac mae'n derbyn ar sawl achlysur y gallai fod wedi gwneud mwy i oruchwylio David Braddon."

Ond ychwanegodd nad oedd "modd rhagweld na darogan, heb sôn am atal, y farwolaeth".

Beth ddigwyddodd yn 2015?

Roedd Braddon yn aros yn y maes carafanau ym mis Mawrth 2015 gyda'i gyn-bartner a'i blant pan fu ffrae am gyn-gariad.

Cymerodd gyllell o'r gegin gan ddweud ei fod am fynd i chwilio am gyn-gariad ei hen gymar a'i ladd.

Fe gamgymrodd Mr Marshall am y cyn-gariad gan ymosod arno'n giaidd.

Cafodd Braddon ei ddedfrydu i garchar am oes ym mis Mehefin 2015.