Dywed Heddlu Dyfed-Powys eu bod yn ymchwilio wedi i blentyn farw ar ôl tân mewn carafán yn Ffair-rhos ger Tregaron.

Dywedodd y Prif Arolygydd Steve Cockwell: "Fe dderbyniom alwad am 5.35am fore Sul yn nodi fod tân mewn carafán yn Ffair-rhos (ger Pontrhydfendigaid).

"Mae'n hymchwiliadau hyd yma yn ein harwain i gredu bod tri o bobl yn y garafán ar y pryd - sef tad a dau o blant, pedair a thair oed.

"Tra bod y tad a'r plentyn hynaf wedi gallu dianc, cafwyd hyd i'r ieuengaf (bachgen) wedi marw y tu fewn i'r garafán.

"Mae ein cydymdemlad gyda'r teulu ar yr amser hynod o anodd hwn - ac mae swyddogion arbenigol yn eu cynorthwyo.

"Mae'r tad mewn cyflwr sefydlog yn yr ysbyty ac mae'r plentyn pedair oed mewn cyflwr difrifol ond sefydlog. Mae'r ddau wedi cael llosgiadau difrifol.

"Mae ymchwiliad i'r tân ar y gweill ac mae ystafell ymchwilio wedi'i sefydlu yng Ngorsaf Heddlu Aberystwyth.

"Rydym yn gweithio'n agos gyda Gwasanaeth Tân ac Achub y Canolbarth a'r Gorllewin a oedd wedi cyrraedd y safle cyn swyddogion yr heddlu.

"Ry'n yn awyddus i siarad ag unrhyw un yn ardal Ffair-rhos all roi gwybodaeth i ni am y tân ac a all helpu ein hymchwiliad."