Yn wreiddiol o Lanfairpwll, mae'r ffotograffydd Clare Harding bellach yn byw, ac yn tynnu lluniau, yn ardal Caerdydd.

Ond nid yw ei chamera yn bell, hyd yn oed pan mae hi'n crwydro ledled Cymru, ac mae hi wedi rhannu ambell i lun gyda Cymru Fyw o'r golygfeydd gaeafol mae hi wedi dod ar eu traws:

Image copyright Clare Harding Image caption Pen-y-Fan, Bannau Brycheiniog

Image copyright Clare Harding Image caption Cyn i'r storm gyrraedd - Abercastell, Sir Benfro

Image copyright Clare Harding Image caption Rhew ar ffens

Image copyright Clare Harding Image caption Robin Goch - Gerddi Bodnant, Sir Conwy

Image copyright Clare Harding Image caption Hogan fach ddewr - Dydd Calan, Traeth Llanddwyn, Sir Fôn

Image copyright Clare Harding Image caption Machlud dros Gors Ddyga - Malltraeth, Sir Fôn

Image copyright Clare Harding Image caption Diwedd y llwybr llewyrch - Parc Margam, Castell-nedd Port Talbot

Image copyright Clare Harding Image caption Gwawr y bore yn sgleinio ar y barrug

Image copyright Clare Harding Image caption Machlud amryliw - Aberogwr, Bro Morgannwg

Image copyright Clare Harding Image caption Huxie'r ci yn barod - Gerddi Soffia, Caerdydd

Image copyright Clare Harding Image caption Eryri drwy goedwig - Niwbwrch, Sir Fôn

Hefyd o ddiddordeb: