Sir i benderfynu ar gartref gofal i blant

Image caption Mae nifer o bobl wedi gwrthwynebu'r cais cynllunio

Fe fydd cais cynllunio dadleuol gan gwmni preifat i droi tŷ yn gartref plant yn ardal Llwynhendy, Llanelli, yn cael ei ystyried gan gynghorwyr Sir Caerfyrddin ddydd Mawrth.

Mae swyddogion yn argymell caniatáu cynlluniau Freshstart Care i droi rhif 2 Erw Las yn gartref i dri o blant mewn gofal.

Fe fydd aelodau pwyllgor cynllunio Sir Gâr yn ymweld â safle'r tŷ cyn gwneud eu penderfyniad.

Mae nifer fawr o bobl yr ardal wedi gwrthwynebu'r cais, gan fynegi pryderon y bydd troseddwyr ifanc yn cael eu cadw yn y tŷ.

Mae'r cwmni a swyddogion cyngor Sir Gâr wedi gwadu'r honiadau.

Yn ôl Freshstart Care Ltd, plant "bregus, dan anfantais" fydd yn cael llety yn y cartref, gyda phedwar o staff yn gweithio yno.

'Anaddas a niweidiol'

Mae Adran Gwasanaethau Plant y cyngor wedi gwrthwynebu'r cais yn gryf, gan ddweud "nad yw'r awdurdod yn defnyddio cartrefi preifat ar gyfer plant mewn gofal.. plant o awdurdodau lleol eraill fydd yn defnyddio'r ganolfan... mae hyn yn rhoi straen ar ysgolion a gwasanaethau".

Fe all rhai cwmnïau preifat godi hyd at £5,000 yr wythnos am ofal i blant bregus yn ôl y cyngor sir.

Mae cyngor gwledig Llanelli wedi dweud bod y cais yn "anaddas" ac y bydd yn cael effaith "niweidiol" ar gymdogion.

Mae'r aelod seneddol lleol, Nia Griffith, wedi codi cwestiynau am brofiad y cwmni yn y maes, gan fod y cwmni yn un gafodd ei gofrestru ym mis Ionawr y llynedd.

Mewn llythyr at drigolion y stryd mae Freshstart Care yn dweud bod ganddyn nhw 30 mlynedd o brofiad o weithio gyda "rhai o'r plant mwyaf bregus mewn cymdeithas."

Mae'r cwmni yn dweud y bydd y cartref ar gyfer plant "bregus, sydd wedi eu hesgeuluso".