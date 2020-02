Pennaeth sir yn anhapus gyda 'ymyrraeth' gynllunio

Dywed arweinydd cyngor nad yw'n "iawn" bod penderfyniadau i wrthod caniatâd cynllunio i dai sy'n cartrefu sawl tenant yn cael eu gwrthdroi gan gorff cynllunio cenedlaethol.

Mae tai amlfeddiannaeth yn gartrefi sydd â sawl tenant sy'n rhannu cyfleusterau coginio ac ymolchi ac ati.

Mae Rob Stewart, arweinydd Cyngor Abertawe, wedi beirniadu Arolygiaeth Gynllunio Cymru am wrthdroi penderfyniadau gan "aelodau etholedig".

Dywedodd bod hynny'n cael ei wneud gan "swyddog yng Nghaerdydd sydd heb ei ethol ac sy'n gwybod ychydig iawn am yr ardal".

Yn ôl llefarydd yr AGC doedd cael barn wahanol ar achos ddim yn golygu bod pobl leol wedi eu hanwybyddu, ond bod y sefyllfa ehangach wedi ei ystyried.

Mae polisi a ddaeth i rym y llynedd yn Abertawe yn golygu mai dim ond 10% o gartrefi preswyl all gael eu dynodi'n dai amlfeddiannaeth o fewn radiws o 50m.

Mae'r terfyn yn uwch, 25%, mewn ardaloedd fel Uplands a Brynmill ger y brifysgol.

Fe wnaeth Cyngor Abertawe hefyd gyflwyno polisi sy'n golygu na all cartref preswyl fod â thŷ amlfeddiannaeth ar bob ochr iddo.

Image copyright Photofusion

Mynd i apêl

Ond mae Mr Stewart yn honni bod nifer o "benderfyniadau democrataidd" a wnaed gan y pwyllgor cynllunio yn Abertawe wedi eu gwrthdroi'n ddiweddar gan yr arolygiaeth.

Roedd y diweddaraf yn ymwneud â thŷ yn Nheras Montpellier, Uplands, lle roedd cais i'w droi'n dŷ amlfeddiannaeth gyda saith llofft.

Cafodd ei wrthod gan y byddai wedi golygu bod tŷ amlfeddiannaeth ar bob ochr i dŷ preswyl.

Fe aeth yr achos i apêl, ac fe benderfynodd AGC o'i blaid fis diwethaf, gan ddweud nad oedd yn cytuno gyda dyfarniad y cyngor.

Fe wnaeth y cyngor gais am adolygiad barnwrol, ond fe gafodd y cais hwnnw ei wrthod hefyd, gan olygu costau o £2,807 i'r cyngor.

Dywedodd Mr Stewart bod y cyngor yn ceisio "amddiffyn cymunedau ac atal twf tai amlfeddiannaeth ".

Ychwanegodd: "Dwi'n credu ei bod hi'n well pan mae penderfyniadau'n cael eu gwneud gan y bobl sydd agosaf at eu cymunedau."

"Ni all fod yn iawn bod aelodau etholedig sy'n 'nabod eu cymunedau yn gwneud penderfyniad, sydd yna'n cael ei wrthdroi gan swyddog yng Nghaerdydd sydd heb ei ethol, sydd ag ychydig iawn o wybodaeth am yr ardal, ac sydd i fod yn gefnogol i'n polisïau ni."

'Cymysgedd iawn o dai'

Mae Jayne Keeley wedi bod yn rhedeg busnes yn Abertawe ers 32 o flynyddoedd, a dywedodd ei bod yn "siomedig iawn" nad yw penderfyniadau'r cyngor yn cael eu cefnogi.

"Mae hyn yn profi nad ydym ni yn Abertawe yn gallu gwneud ein penderfyniadau cynllunio ein hunain."

Dywedodd bod y nifer uchel o dai amlfeddiannaeth yn arwain at broblemau sbwriel a pharcio, ond nad oedd hi'n anhapus gyda myfyrwyr.

"Mae hyn am uno cymunedau, a chael y gymysgedd iawn o dai: cartrefi teuluol fforddiadwy a thai amlfeddiannaeth - sydd yn ffordd wych o roi cartrefi i bobl annibynnol - ac mae'n rhaid i ni fyw gyda'n gilydd."

Dywedodd llefarydd ar ran AGC nad yw mynd yn erbyn penderfyniad y cyngor yn golygu bod barn pobl leol wedi ei ddiystyru.

"Yn hytrach, maen nhw wedi rhoi pwyslais wahanol ar y materion dan sylw wrth ddod i gasgliad."

Ychwanegodd y llefarydd bod "ymchwilydd annibynnol yn cael ei benodi i ystyried pob apêl ac fe fyddan nhw'n gwneud eu penderfyniad yn unol â'r cynllun i'r ardal oni bai bod rhesymau penodol dros gymryd barn wahanol".