Image caption Mae hela'r rhan fwyaf o famaliaid gwyllt - gan gynnwys moch daear - gyda chŵn yn anghyfreithlon

Mae dyn o Aberhonddu wedi ennill apêl ar ôl iddo gael ei ganfod yn euog o hela mochyn daear.

Roedd Jamie Rush, 27, yn un o bedwar dyn gafodd eu canfod yn euog ym mis Hydref y llynedd o geisio lladd, anafu neu gymryd mochyn daear o safle yn Sir Benfro ym Mawrth 2018.

Fe ddaeth yr achos llys yn sgil ymchwiliad cudd gan raglen Wales Investigates y BBC.

Yn Llys y Goron Merthyr ddydd Iau llwyddodd Mr Rush i apelio yn erbyn ei euogfarn.

Roedd wedi cael ei ddedfrydu yn Llys y Goron Caerdydd y llynedd i 22 wythnos yn y carchar.

Yn dilyn yr achos fe gafodd dau ddyn arall, o'r Rhondda a Threcelyn, eu carcharu am 26 ac am 20 wythnos.

Cafodd dyn arall o Aberhonddu ddedfryd ohiriedig o 20 wythnos.