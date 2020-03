Y mislif: 'normal, annatod, anghyfleus'

Image copyright Esyllt Sears Image caption "Mae e wastad yn cyrraedd heb i fi ddisgwyl ac mae bob tro yn teimlo fel bod pawb yn gallu gweud"

Mae'n foment i gofio ym mywyd pob merch, sef y diwrnod hwnnw pan mae ei mislif yn cychwyn.

Mae'r comedïwr Esyllt Sears yn ailfyw ei siwrne 'o ferch i fenyw' gyda Cymru Fyw, gan gofio'r tro cynta' trawmatig a'r frwydr parhaol i ddod o hyd i ddeunydd mislif sy'n siwtio.

Dw i'n 38 mlwydd oed. Dw i 'di cael tua 285 mislif (namyn beichiogrwydd, colli babi, deiets ffasiynol, stres arholiadau, hinsawdd poeth).

Ac eto, mae pob mislif hwyr yn llwyddo i berswadio fi bo' fi'n disgwyl (waeth beth yw'r statws cyfathrach) ac mae pob un cynnar bendant yn gwneud fi feddwl mod i'n gwaedu'n fewnol. Siŵr o fod yn rhyw fath o gancr.

Y mislif gynta' sy'n pontio rhwng fi'n gwisgo pinafore tra'n canu cerdd dant yn yr Eisteddfod gyda bod yr un mor wybodus am rhyw â Lois o Jabas

Deuddeg mlwydd oed neu 38 mlwydd oed, mae e wastad yn lletchwith gorfod dweud wrth eich mam eich bo' chi wedi gwaedu dros y gwely i gyd.

Ac mae'n digwydd i bob menyw, s'dim ots shwt wyt ti'n gorwedd, os wyt ti'n gwisgo tampon neu dywel sy'n ymestyn lan tuag at lafnau dy ysgwyddau, neu os oes eira ar y ffordd.

Hefyd, gallai sicrhau bod 100% o bawb sy' byth wedi cael mislif, erioed wedi edrych nôl ar eu un cynta' fel pillow fight gwyn, pur, i'w rannu gyda ffrindiau wrth neidio lan a lawr ar bâr o twin beds.

Y llifdorau'n agor

Fy un i? Ro'n i'n 12 a mam wedi bod yn paratoi ar gyfer y posibilrwydd drwy gario cynnyrch mislif gyda hi i bobman. Ond, y Nadolig yna, a ni'n mynd i aros gyda mam-gu a tad-cu yn y de, anghofiodd hi.

Gŵyl San Steffan (gŵyl yw'r gair anghywir yn y cyd-destun yma), a dyma'r llifddorau'n agor. Gwaed. Dim ots faint wyt ti wedi clywed am periods, ti'n 12 mlwydd oed ac mae 'na LOT o waed. A darnau cnawdog.

Wnaeth ein athro bioleg o ffarmwr byth ein paratoi ni ferched ar gyfer y darnau porffor, bron yn ddu, o gnawd.

Ddylen i gymryd cyffur ar ôl cyffur nes bod fi'n chwysu fel gall tywysog ond freuddwydio am wneud?

Ac, wrth gwrs, gan mai dechrau'r 90au oedd hi, roedd pob siop ACTUALLY yn cau am rai dyddiau dros y Nadolig, yn enwedig yn y Rhondda ble'r oedden ni'n aros. Felly dim ond un opsiwn oedd ar gael.

Rhaid oedd treulio dechrau fy mislif cyntaf oll - y right of passage yma i fod yn fenyw, yr hyn oedd yn pontio rhwng fi'n gwisgo pinafore tra'n canu cerdd dant yn yr Eisteddfod gyda, falle, bod yr un mor wybodus am rhyw â Lois o Jabas - drwy wisgo incontinence pads mam-gu.

A hyd yn oed nawr, mae e wastad yn cyrraedd heb i fi ddisgwyl ac mae bob tro yn teimlo fel bod pawb yn gallu gweud. Fel bod rhywun wedi neud Samba ar 'y nhalcen i gyda gwaed.

Os ydw i wedi bod yn eistedd yn hir, dw i'n gorfod checio cefn fy nillad er mwyn neud yn siŵr bod dim gwaed wedi gorlifo. Wastad.

Pa ddeunydd mislif?

Dw i'n agosach at y menopos na'r cyfnod cyn dechrau'r mislif ond dw i dal heb benderfynu pa ddeunydd mislif sydd well da fi.

Ddylen i sgriwio'r coil 'ma mewn i'n hunan? Ddylen i fewnblannu'r ffon 'ma mewn i mraich i, ddylen i gymryd cyffur ar ôl cyffur yn y gobaith rhyw ddiwrnod wnai ffeindio un sy' ddim yn hala fi'n hollol dw-lal/achosi fi i roi pwysau difrifol mlan/chwysu fel gall tywysog ond freuddwydio am wneud?

Ma' gwaith 'da fi i neud.

Sai'n siŵr pam bo' fi di dechre meddwl am hyn nawr. Falle achos i'n mislif diwetha' i achosi i fi golli pob teimlad yn fy nghoesau a'r unig beth na'th neud fi'n hapus oedd rock cake maint 'y ngwyneb i.

Neu falle, rhag ofn bod rhywbeth yn digwydd i fi, gall y gŵr ddefnyddio hwn i addysgu ein merch.

Ond yn sicr, y pethe pwysig ni 'di dysgu yw:

Mislifs suck

Ma' un o'n organau mewnol i siŵr o fod yn gwaedu

Fyddai dal i bendroni rhwng mooncup a tampons ar fy ngwely angau

Dw i'n deall nad yw pob menyw yn profi mislif, am resymau fel rhai genetig a meddygol, i enwi 'mond dau, a dw i ddim yn gymwys i drafod hynna mewn unrhyw ffordd, felly dylai'r mislif yn sicr ddim diffinio menywod, ond dylen nhw gael eu trin fel rhan normal, annatod, anghyfleus, o fywydau hanner y boblogaeth.

