Gweithiwr Swyddfa Ystadegol wedi cael coronafeirws

Image copyright Google Image caption Dywed rheolwyr bod swyddfa'r ONS yng Nghasnewydd yn parhau i fod ar agor

Mae rheolwyr y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) yng Nghasnewydd wedi cadarnhau bod un o'r gweithwyr yno wedi cael prawf positif am straen Covid-19 o'r coronafeirws.

Maen nhw hefyd wedi dweud bod y swyddfa'n parhau ar agor a'u bod yn "cymryd camau priodol i warchod lles" eu staff.

Cafodd naw achos newydd eu cadarnhau yng Nghymru ddydd Mawrth, gan godi'r cyfanswm i 15.

"Byddem yn parhau i fonitro ein gweithrediadau yn unol â chyngor swyddogol iechyd cyhoeddus a'r llywodraeth," meddai datganiad yr ONS.

Yn y cyfamser dywedodd Canolfan Iechyd Llanedern yng Nghaerdydd ddydd Mercher fod Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi eu cynghori i gau oherwydd achos coronafeirws posib,

Mae'r feddygfa'n dargyfeirio galwadau i'w safle yn Llanrhymni.