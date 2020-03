Coronafeirws: 13 achos newydd yng Nghymru

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cadarnhau 13 achos newydd o coronafeirws - gyda'r cyfanswm yma bellach yn 38.

Dywedodd Dr Robin Howe, Cyfarwyddwr Ymateb ymlediad coronafeirws ar ran Iechyd Cyhoeddus Cymru, fod yr achosion diweddaraf yn yr ardaloedd sirol canlynol:

Pedwar achos yn Sir Caerffili;

Dau yn Sir Abertawe;

Un yn Ynys Môn;

Un yn Sir Caerdydd;

Un yn Sir Gaerfyrddin;

Un yn Sir Fynwy;

Un yn Sir y Fflint;

Un yn Sir Casnewydd;

Un yn Sir Powys.

Hyd at 12 Mawrth, mae 945 o bobl yng Nghymru wedi cael prawf am goronafeirws.

"Gallwn gadarnhau fod 13 achos newydd wedi profi'n bositif am Novel Coronafeirws (COVID-19) yng Nghymru, gan ddod â'r cyfanswm o achosion sydd wedi eu cadarnhau i 38," meddai Dr Howe.

"Mae'r broses o adnabod a chysylltu gyda chysylltiadau agos yr achosion newydd wedi dechrau, ac rydym yn cymryd y camau priodol i ddiogelu iechyd y cyhoedd.

"Mae'r holl gleifion yn cael eu rheoli mewn lleoliad clinigol pwrpasol yn seiliedig ar asesiad ymgynghorydd ag arbenigedd mewn afiechydon heintus.

"Ni fydd manylion pellach am yr unigolion hyn yn cael eu rhyddhau, ac rydym yn gofyn i'r rhai sydd yn gohebu ar y sefyllfa i barchu cyfrinachedd cleifion."

Ychwanegodd: "Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru'n gweithio gyda'n partneriaid yn Llywodraeth Cymru, y GIG yn ehangach yng Nghymru ac eraill gan ein bod wedi dechrau ar y cymal o geisio oedi ymlediad yr haint fel rhan o Gynllun Gweithredu Coronafeirws y DU.

"Nid yw hyn bellach yn ymgais i gyfyngu'r haint, mor belled ag sydd bosib, i arafu ei ymlediad."

Ychwanegodd y datganiad: "Symptomau mwyaf cyffredin Novel Coronfeirws (Covid-19) yw tagu cyson neu/a thymheredd uchel.

"I'r rhan fwyaf fe fydd Novel Coronafeirws yn haint eithaf ysgafn. Os ydych yn dangos symptomau coronafeirws, pa bynnag mor ysgafn, arhoswch adref a pheidiwch â gadael y tŷ am saith niwrnod o'r amser y dechreuodd y symptomau. Bydd hyn yn gymorth i eraill yn eich cymuned tra eich bod yn heintus."