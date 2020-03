Carcharu dyn newidiodd ei enw i guddio'i orffennol

Image copyright Heddlu Gogledd Cymru Image caption Mae Owain Jones wedi ei garcharu am dair blynedd

Mae dyn a newidiodd ei enw er mwyn cuddio'i orffennol tywyll wedi ei garcharu unwaith eto am droseddau'n ymwneud â cham-drin plant.

Cafodd Owain Jones, 34 oed o Landudno, ei garcharu am dair blynedd yn Llys y Goron Caernarfon ddydd Llun.

Roedd wedi cyfadde' rhannu delwedd anweddus ac o fod â delweddau o gam-drin plant yn ei feddiant.

Clywodd y llys fod yr heddlu wedi darganfod 516 o ddelweddau, gan gynnwys rhai "gwreiddiol" oedd ddim ar fas data'r heddlu.

Delweddau 'ffiaidd'

Dywedodd y bargyfreithiwr Sion ap Mihangel ar ran yr erlyniad fod y diffynnydd wedi cyfaddef ei fod yn cael ei gyffroi gan ddelweddau anweddus o blant, a'i fod wedi cael dedfryd o garchar gohiriedig yn 2007 am ddelweddu o'r fath.

Ar ran yr amddiffyniad dywedodd Jo Maxwell fod Jones wedi newid ei enw, a'i fod bellach yn awyddus i chwilio am help am ei ymddygiad.

Dywedodd y Barnwr Timothy Petts fod yr heddlu wedi cipio offer cyfrifiadurol gan Jones yn Ebrill 2018, gan ddod o hyd i ddelweddau o gam-drin plant a gafodd eu disgrifio mewn "manylder erchyll" yn y llys er mwyn dangos natur y troseddu.

Roedd y delweddau, meddai'r barnwr, yn "ffiaidd".

Cafodd gorchymyn 10 mlynedd i atal niwed rhywiol ei gyflwyno, ac fe fydd rhaid i Jones gofrestru fel troseddwr rhyw am gyfnod amhenodol.