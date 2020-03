Pob ysgol yng Nghymru i gau o ddydd Gwener

Image copyright Getty Images

Bydd pob ysgol yng Nghymru yn cau wedi i wersi ddod i ben ddydd Gwener mewn ymateb i'r achosion coronafeirws.

Cafodd y cam ei gadarnhau gan Lywodraeth Cymru brynhawn Mercher.

Dywedodd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams y bydd pob ysgol yng Nghymru yn cau erbyn dydd Gwener ar yr hwyraf, gan ddod â'r gwyliau Pasg ymlaen.

Ychwanegodd y bydd gan yr ysgolion "ddiben newydd" wedi'r gwyliau Pasg "i gefnogi'r rhai mwyaf anghenus, gan gynnwys gweithwyr allweddol sy'n rhan o'r ymateb uniongyrchol i'r sefyllfa coronafeirws."

Mae'r cynlluniau hynny i gefnogi gweithwyr iechyd a gofal yn dal yn cael eu datblygu.

Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn edrych ar effaith cau ysgolion ar arholiadau.

Image copyright Llywodraeth Cymru Image caption Rhaid gwneud penderfyniadau cyflym mewn cyfnod digyffelyb, medd Kirsty Williams

"Y meysydd allweddol yr ydym yn ystyried eu cefnogi a'u diogelu yw'r rhai sy'n fregus, sy'n cefnogi gweithwyr sy'n ymwneud â'r ymdrech genedlaethol i ymateb i'r sefyllfa yn yr ystyr ehangaf, a pharhad dysgu," meddai Ms Williams.

"Rydym yn edrych yn fanwl ar sut y gallwn gefnogi a diogelu pawb sy'n cael prydau ysgol am ddim a phlant sydd ag anghenion dysgu ychwanegol."

Ychwanegodd bod disgwyl i leoliadau gofal plant aros ar agor nes bod Llywodraeth Cymru'n cael cyngor pendant gan y Prif Swyddog Meddygol a Iechyd Cyhoeddus Cymru bod angen cau.

Mae'n annog rhieni i siarad â'u darparwyr gofal plant arferol os oes angen trefnu gofal yn ystod gwyliau'r Pasg.

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn rhan o'r trafodaethau gan fod hi'n "debygol y bydd gan rai o staff ysgol ran bwysig i'w chwarae yn hyn".

Mae rhai ysgolion eisoes wedi cau gan fod gymaint o staff yn cadw draw o'r gwaith am eu bod yn dilyn y cyngor swyddogol i hunan ynysu. Roedd undebau addysg NEU Cymru ac NASUWT wedi galw am gau ysgolion er mwyn gwarchod gweithluoedd.

Ac roedd undeb y prifathrawon, ASCL, wedi rhybuddio y byddai llawer o ysgolion yn cael trafferth aros ar agor wedi diwedd yr wythnos yma.