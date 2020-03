Ail gyngor yn troi cefn ar gonsortiwm addysg

Image copyright Nigel Davies/Geograph Image caption Bydd bwrdd gweithredol Sir Gâr yn trafod y mater ddydd Llun nesaf

Mae ail gyngor sir wedi cadarnhau eu bod am adael consortiwm addysg ERW, y corff sy'n ceisio gwella safonau addysg yn y canolbarth a'r gorllewin.

Dywed Cyngor Sir Caerfyrddin y byddan nhw'n gadael y consortiwm ar 31 Mawrth eleni.

ERW sydd yn gyfrifol am roi cymorth arbenigol i ysgolion er mwyn codi safonau.

Ar hyn o bryd maen nhw'n gwasanaethu chwech o awdurdodau lleol, sef Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Castell-nedd Port Talbot, Sir Benfro, Powys ac Abertawe.

Ddydd Mercher penderfynodd Bwrdd Gweithredol Sir Gâr i dderbyn argymhelliad i sefydlu "gwasanaeth gwella ysgolion yn y dyfodol sy'n seiliedig ar ôl traed daearyddol Rhanbarth Bae Abertawe".

Bydd hynny yn cwmpasu pedwar cyngor, sef Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Castell-nedd Port Talbot a Dinas Abertawe.

Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot eisoes wedi penderfynu tynnu nôl o ERW.

Ym mis Mawrth 2019, dywedodd y cyngor bod ysgolion wedi lleisio pryderon am "ansawdd" y gefnogaeth gan ERW.

Yn ôl yr awdurdod, roedd hi'n amlwg bod y trefniadau yn methu.

Image copyright Getty Images

Mewn datganiad, fe ddywedodd Arweinydd Cyngor Sir Gâr, y Cynghorydd Emlyn Dole: "Er bod ERW wedi cyflawni llawer o bethau cadarnhaol dros y blynyddoedd, mae ei ôl troed daearyddol presennol yn fawr ac wedi ychwanegu at yr heriau a achoswyd gan newidiadau yn arweinyddiaeth wleidyddol a rheolaethol ERW.

"Mae model Dinas-ranbarth Bae Abertawe eisoes yn ei le ar gyfer cynllunio a chyflwyno Bargen Ddinesig Bae Abertawe, felly byddwn yn mynd ati i weithio'n agos gydag awdurdodau lleol partner ar archwilio'r potensial i ERW efelychu'r ôl-troed hwn."

Yn ôl y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Addysg, does yna "ddim penderfyniad terfynol" wedi cael ei wneud am y corff newydd, ond mae'r penderfyniad yn dangos ymrwymiad Sir Gaerfyrddin i "weithio'n rhanbarthol pan fo hynny yn cynnig manteision i gymunedau Sir Gaerfyrddin".

Safbwynt ERW

Mewn datganiad ar wefan y Consortiwm, mae Prif Weithredwr Arweiniol ERW, Phil Roberts, wedi dweud ei fod yn "hyderus y bydd y newid hwn yn gyfle i ddarparu gwasanaethau hyd yn oed yn well".

"Er gwaethaf nifer o lwyddiannau wrth fynd i'r afael â chefnogi arweinyddiaeth, darpariaeth a safonau mewn ysgolion, barn mwyafrif y chwe chyngor partner yw y dylid nawr diwygio strwythur presennol ERW," ychwanegodd.

"Rydym wedi cyd-weithio hyd eithaf ein gallu, ond mae angen dull gwahanol le gallwn alinio ein gwaith gwella ysgolion ac addysg yn well â chyfleoedd economaidd a dyheadau ein dinasyddion ifanc.

"Bydd pob un o'r chwe chyngor yn parhau i drafod y ffordd orau o ddarparu gwelliant ysgolion yn y dyfodol, gan gynnwys opsiynau ar gyfer modelau cydweithredu rhanbarthol gwahanol.

"Bydd hyn yn arwain at gyfnod o drawsnewid i sicrhau bod pob ysgol yn y chwe awdurdod lleol yn parhau i dderbyn y gefnogaeth a'r ddarpariaeth sydd angen arnynt."