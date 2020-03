Coronafeirws: Yr effaith ar yr hunan gyflogedig

Mae'r datblygiadau yn sgil Coronafeirws yng Nghymru wedi cael effaith ar fusnesau a masnach ar draws Cymru.

Dyma hanes pum person hunan gyflogedig sy'n wynebu un o heriau anoddaf eu gyrfaoedd ar hyn o bryd.

Gail Jenkins: Caffi Alys, Machynlleth

Fy newis i oedd i gau dydd llun dwetha. Ma 'na gaffis eraill yn dre sydd dal ar agor, ond teimlaf taw dyma'r peth iawn i neud, er gwaetha'r golled. Ma' iechyd a diogelwch ein cwsmeriaid a'r staff yn bwysicach na dim.

Dwi'n berson optimistig 'gwydr hanner llawn'. Wrth gwrs, fe ddewn ni drwy hyn!

Dwi'n cyflogi 3 aelod o staff rhan amser, a dwy neu dair ychwanegol (merched ysgol) i weithio adeg gwyliau a Sadyrnau.

Dwi'n poeni mwy amdanyn nhw, nag am fy sefyllfa i i ddeud y gwir. Yn ffodus, ma na dâl gwyliau ar ôl gan y tair i gymryd. Ac os fedrai gynnig unrhyw waith ychwanegol yn ystod yr wythnosau nesa, yn glanhau'r caffi neu gwaith papur, fe wnâi.

Dyma fy unig swydd, ma rhedeg busnes a magu dau o fechgyn dan 14 yn ddigon o waith ar y funud. Er dwi'n gwirfoddoli ar gyfer digwyddiadau a gweithdai Mach Maethlon (Edible Mach - elusen leol sy'n plannu gerddi o amgylch y dre, ac yn hybu bwyta'n iach yn lleol) ac yn cynorthwyo efo cadw trefn ar y digwyddiadau yng Nghanolfan Owain Glyndŵr.

Mae nhw newydd gyhoeddi bod yr ysgolion am gau wythnos yma, felly bydd gennai digon o waith yn edrych ar ôl ac addysgu'r plant, a thrio cael perswâd arnynt taw dim amser ffwr i chware ar yr Xbox ydi hyn!! Dwi'n ffodus iawn bod fy ngŵr yn ddarlithydd ym Mhrifysgol Aberystwyth, ac yn parhau i weithio o adre drwy'r cyfnod yma, ac yn cael ei dalu.

Siŵr, ddawn ni dros hyn. Anaml iawn dwi'n cymryd amser i ffwrdd, felly neith e les yn y pen draw. Angen i bawb arafu a gwerthfawrogi'r pethe sy'n bwysig weithiau, yn does? A gewn ni ddiawl o barti i ddathlu ailagor!!

Kelly Owen-Parry: Cacennau Kelly, Caernarfon

Mae gen i fusnes bach dwi yn rhedeg o fy nghartref 'Cacennau Kelly' ac rydw i'n gwneud cacennau a chacennau cwpan at achlysuron arbennig. Dim ond fi sydd yn gweithio a gen i ddim staff hefo fi.

Gan fod chi methu dal y feirws drwy fwyd dwi yn low risk ond mae'r feirws wedi codi gymaint o ofn ar bawb, dwi wedi trio bod yn deg a rhoi'r cynnig i fy nghwsmeriaid i ohirio ei order. Mae gen i gwsmeriaid arbennig felly dim ond 3 sydd wedi gohirio. Mae rhan fwyaf ohonyn nhw yn hapus i barhau.

Mynd yn ôl ar orders fi blwyddyn dwytha hefo'r rhai sydd wedi gohirio ag yr orders gen i i neud rhwng rŵan a mis Medi fyddai yn fy ngholled i dros £1300 ond fydd o yn fwy os geith y ddwy gacen priodas ei ohirio.

Dwi'n fam i dri o blant. Tomos yn 9 oed, Elin yn 6 oed a Morgan yn 3 oed.

Mae gan Morgan lawer o broblemau iechyd ers iddo gael ei eni. Ond pan oedd o yn 6 mis mi gafodd o Intussusception ac wedyn sepsis a gwffiodd o am ei fywyd yn Alder Hey am wythnos. Mae gan o broblemau hefo ei respiratory lle mae o wedi cael pedair llawdriniaeth oherwydd collapsed airway, Laryngomalacia, problemau bwydo a hefyd sleep apnoea. Mae o ar lot o feddyginiaeth ac asthma cronig asthma

Elin yn reit siomedig am ei phen-blwydd ond mae hi yn hogan fach beniog ag yn deall pam.

Dwi wedi tynnu'r plant o'r ysgol ers dydd llun. Achos bod gan Morgan gymaint o broblemau dio ddim gwerth y risg iddyn nhw gario salwch o'r ysgol achos fod immune system fo mor isel dani wedi penderfynu tynnu nhw i gyd. Mae o yn gorfod sef isolatio am 12 wythnos. Yn Ysgol y Gelli mae Tomos ac Elin, ac mae'r brif athrawes wedi bod yn dda iawn ac yn deall pan dydyn nhw ddim yna.

Mae rhan fwyaf o bobol gen i yn archebu tua 3 ne 4 cacennau'r un pob blwyddyn felly os gollai nhw, fydd hi yn anodd iawn i fi ailddechrau ond i fynnu at rŵan maen nhw i gyd dal gennai felly croeso bysedd fyddai ddim angen poeni am huna!

Angharad Gwyn: Siop Adra, Parc Glynllifon

Mae'n amser dyrys ac ansicr iawn i bob busnes ar hyn o bryd. Rydym wedi penderfynu cymryd pob cam posib i warchod ein staff a'n cwsmeriaid trwy wneud newidiadau i'r ffordd rydym yn gweithredu.

Rydym wedi penderfynu cau'r siop yng Nglynllifon i'r cyhoedd am o leiaf pythefnos neu hyd nes bydd yr amgylchiadau yn newid, er mwyn hwyluso ac annog ymbellhau cymdeithasol a diogelwch y staff.

Rydym yn lwcus fod ochr ar-lein y busnes wedi hen sefydlu a gyda nifer helaeth o gwsmeriaid ffyddlon, felly mae modd i ni barhau i weithredu heb unrhyw gyswllt wyneb yn wyneb â'n cwsmeriaid.

Mae'n amhosib gwybod be fydd yr effaith ariannol ar y busnes, ond mae hwn yn rhywbeth y bydd rhaid i bawb ddygymod ag o dros y misoedd nesaf.

Er bydd trosiant y busnes yn sicr dros £17,000 yn llai eleni yn dilyn canslo ein stondin yn Eisteddfod yr Urdd, ni fydd angen i mi brynu stoc ychwanegol na thalu cyflogau staff ar gyfer y digwyddiad, felly mae'r effaith ar yr elw'n llai dychrynllyd nag y mae'n ymddangos.

Fy ansicrwydd mwyaf fel cyfarwyddwr y cwmni yw'r drefn os/pan fydd y staff (neu aelod o'u teulu) yn datblygu symptomau ac yn gorfod hunan-ynysu. Mae'r wybodaeth am y taliadau salwch yn eithaf dryslyd i ni.

Iona Lloyd-Roberts: Hyfforddwraig ffitrwydd

Amser pryderus ond i fi dwi mor passionate am gadw calon ac ysgyfaint yn iach ac mae pawb yn gwybod pa mor bwysig ydi bod yn ffit yn enwedig rŵan. Mae'r coronafeirws wedi effeithio fi fel hyn, gen i gleiants beichiog, efo M.S, sydd hefo plant hefo canser, asthma ac anabledd ac er bod nhw jest a thorri bol isho dŵad i'r gym maent yn bryderus. Nhw sydd wedi promptio ffordd arall o hyfforddi.

Dwi dal yn cynnal dosbarthiadau efo pawb sydd medru dŵad ond mae protocol y gym yn llym iawn, hibiscrub, sanitizers, antibac wipes wrth gyrraedd, yn ystod ac yn gadael y gym.

Mae fy ngwaith fel remedial rehabilitator, clinical therapist a hyfforddwr personol yn faes eang iawn ond rwyf wedi gweithio yn galed iawn dros flynyddoedd maeth i ddallt fy musnes a gweithio hefo clientel eang.

Wrth gwrs rwyf angen gwneud yn siŵr bod fy musnes yn llwyddo yn ystod y cyfnod ansicr iawn ond i fod yn gwbl onest mae'r drive sydd gen i gadw pawb yn ffit ac yn iach ddim dim ond yn gorfforol ond yn feddyliol hefyd. Ymarfer corff yw fy mywyd, fy maes a fy ngreddf, rwyf wedi pasio hwn i'r cleientiaid sydd gen i.

Mae'r feirws wedi gwneud i fi feddwl tu allan i'r bocs - gan hyfforddi ar fideo- ac mi fydd hynny'n parhau ar ôl i'r feirws cael cic yn din! Dwi mor ddiolchgar i'r cleientiaid sydd gen i a chymorth fy nheulu yn ystod y cyfnod yma, a dwi'n edrych 'mlaen ar gyfer yr hyfforddi ar fideo.

Dafydd Owen: Ffoto Nant, Mynytho, Pen LLyn

Mae'r feirws yn golygu fod cleientiaid sgenai yn gorfod gohirio neu ganslo'r gwaith, megis cynhadledd Plaid Cymru, priodasau, Steddfod yr Urdd, gwaith tuag at Ewros 2020, gwaith tuag at Eisteddfod 2020 a 2021.

Sgenai rŵan ddim gwaith tan fis Mai ar y cynhara', sy'n bryderus achos mae o'n golygu o leiaf 6 wythnos heb incwm. Ond dwi'n teimlo'n bechod mawr dros rheiny sydd yn gorfod gohirio priodasau - sefyllfa drist iawn iddyn nhw.

FfotoNant yw fy unig ffynhonnell incwm, a bydd rhaid meddwl am ffyrdd arall o wneud incwm am y misoedd nesa. Ond mai'n anodd ar bawb, ac yn lot gwaeth ar lot fwy o bobl na fi, felly swni hefyd yn licio cymryd yr amser i drio helpu'r gymuned a thrigolion yr ardal mewn unrhyw ffordd posib.

Ma'r diffyg cymorth i'w ddisgwyl gan lywodraeth Geidwadol, ond mae'r diffyg arweiniad gan Boris Johnson yn gwneud popeth yn waeth, yn enwedig ar yr heini sy'n rhedeg tafarndai, bwytai, gwestai, theatrau ayyb.

Mae'n anodd meddwl pa fath o help posib sydd yno heblaw am fynd nôl mewn amser a chau popeth i lawr yn lot cynt, a chymryd mesuriadau lot fwy llym er mwyn nadu'r lledaeniad o'r feirws.

