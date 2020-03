"O'dd gwneud y penderfyniad yn uffernol, o'n i'n torri nghalon"

Image copyright Ffion Wynn

Mae'r argyfwng coronafeirws yn effeithio ar bawb mewn ffyrdd gwahanol.

Mae Ffion Wynn, sy'n gweithio fel radiotherapydd yng Nghaerdydd, wedi gorfod gwneud penderfyniad anodd i ddiogelu ei mab, Deio, sy'n chwech oed, drwy ei anfon i aros gyda'i chwaer ger Aberystwyth.

"Pan 'nes i weld fod Boris Johnson yn gwneud cyhoeddiad nos Lun, 'nes i feddwl mae'n siŵr mai lockdown oedd am ddigwydd, felly o fewn tua awr, o'n i wedi pacio popeth yn y car, ac o'dd Deio a fi ar y ffordd i Aberystwyth."

Penderfyniad synhwyrol

Nid oedd y penderfyniad wedi bod yn un hawdd, ond roedd yna nifer o ffactorau pam mai dyma oedd y peth mwyaf synhwyrol i'w wneud, yn enwedig oherwydd natur swydd Ffion.

"Fues i'n meddwl am hyn am tua wythnos. Pan gyhoeddon nhw bo' nhw'n cau'r ysgolion, dyna pryd o'n i'n meddwl tybed be' o'n i am ei wneud.

"Dwi'n fam sengl, a fydda i'n gorfod gweithio drwy hyn a gwneud yn siŵr fod y gwasanaeth yn cario 'mlaen. Mae nghleifion i i gyd yn immunosuppressed oherwydd fod ganddyn nhw ganser.

...os ydi pobl ddim yn gwrando, a dal yn cymdeithasu, bydd rhaid i'r rheolau fod yn gryfach.

"Un opsiwn oedd anfon Deio i gael ei warchod yn yr ysgol, ond beth os fyddai o'n cael coronafeirws gan rywun, a mod i'n ei roi o i nghleifion i?

"Hefyd, tra fydd hyn yn gwaethygu mi fydda i ella'n gorfod 'neud shiffts 11 awr yn lle pobl sy'n sâl, neu mod i'n ei gael o fy hun - a dwi ddim isho fo weld hynny.

"Dydi Mam a Dad methu ei gael o, oherwydd fod ganddyn nhw broblemau iechyd, a dydi tad Deio ddim mewn lle i edrych ar ei ôl o. Yn ffodus, mi wnaeth Elen, fy chwaer, gynnig ei warchod."

Sefyllfa gyffredin

Yn ôl Ffion, mae nifer o weithwyr iechyd mewn sefyllfa debyg iddi hi.

"Dwi 'di bod yn siarad efo lot o gydweithwyr, a mae 'na lot yn gorfod bod oddi wrth eu plant er mwyn cario 'mlaen i weithio. Unai mae 'na rywun yn y tŷ sydd â iechyd gwael, neu maen nhw'n famau sengl.

"Mae 'na bobl dwi'n eu 'nabod sydd ddim efo'r opsiwn sydd gen i, o anfon eu plant at deulu - a dwi ddim yn gwybod beth maen nhw am ei wneud."

Mae Ffion am fod yn cadw llygad barcud ar y sefyllfa yn ystod yr ychydig wythnosau nesaf, gyda'r gobaith o fynd i ôl Deio ymhen tua pedair wythnos.

Fodd bynnag, mae hi'n poeni na fydd pethau'n gwella os fydd pobl yn parhau i anwybyddu'r rheolau sydd wedi eu rhoi mewn lle.

o'n i'n torri nghalon, ond 'swn i wedi bod yn hunanol ei gadw fo yma

"Dwi'n poeni fydd yna sanctions cryfach yn dod i mewn, heb rybudd, a fydda i ddim yn gallu mynd i'w ôl o.

"Dwi'n gobeithio fydd pobl yn dilyn beth sydd wedi cael ei ddweud - a bydd pethau'n gwella mewn tair wythnos. Ond os ydi pobl ddim yn gwrando, a dal yn cymdeithasu, bydd rhaid i'r rheolau fod yn fwy llym.

"Dydyn ni jest ddim yn gwybod sut mae'r wythnosau nesa' am fod."

'Dilyn fy mhen a dim fy nghalon...'

Yn ffodus i Ffion, roedd Deio yn eithaf hawdd i'w berswadio ei fod yn haeddu gwyliau bach gyda'i gyfnitherod Medi a Nansi.

Er fod yna lawer o ddagrau wedi bod (gan Ffion), mae hi'n gwybod mai dyma oedd y penderfyniad gorau, ac yn ffodus, mae Deio ond galwad ffôn i ffwrdd.

"'Dan ni wedi gwneud friendship bracelets i'n gilydd, felly os ydyn ni'n methu'n gilydd, byddwn ni'n gafael yn ein breichledi. Mae Elen am anfon lluniau ata fi bob bore a nos, a byddwn ni'n skypio cyn te, a 'dan ni am anfon llythyrau a pharseli at ein gilydd.

"O'dd gwneud y penderfyniad yn uffernol, o'n i'n torri nghalon, ond 'swn i wedi bod yn hunanol ei gadw fo yma. O'dd rhaid bod yn gall a dilyn fy mhen a dim fy nghalon.

"Mae Deio efo teulu, ac mae ganddo fo rwtîn, ac yn cael 'chydig o addysg. A bore 'ma o'dd y plant wrthi'n gwneud ymarfer corff efo Joe Wicks, felly maen nhw'n amlwg yn joio byw yn Llanfarian!"

