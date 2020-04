Mae'r Gweinidog Iechyd Vaughan Gething wedi dweud fod ceisiadau o Loegr am gyfarpar diogelwch PPE yn gorlenwi'r farchnad archebion, wrth i gartrefi gofal yng Nghymru geisio sicrhau'r cyfarpar priodol i staff.

Wrth siarad yn ystod diweddariad dyddiol Llywodraeth Cymru ddydd Llun, fe ychwanegodd fod y budd gorau i Gymru yn y cytundeb prynu sy'n bodoli ar draws y DU.

Er hynny, fe roddodd enghreifftiau o gyflenwyr cyfarpar PPE yn dweud wrth fusnesau yng Nghymru na fyddai nhw'n delio gyda chwmnïau o Gymru, a hynny mewn cyfarfod o weinidogion iechyd cenhedloedd y DU.

Image copyright Getty Images Image caption Cyfarpar diogelwch PPE

Yn y cyfarfod hwnnw fe ddywedodd ei fod wedi pwysleisio'r pwysigrwydd fod Cymru'n derbyn ei chyfran deg o gyfarpar yn ôl maint y boblogaeth, a'r posibilrwydd o ardaloedd gwahanol yn cefnogi ei gilydd os bydd prinder yn codi mewn un ardal arbennig, gyda digonedd mewn ardal arall.

Dywedodd Mr Gething fod y sefyllfa yn ganlyniad i newidiadau byd eang yn y farchnad sydd yn effeithio ar argaeledd a phris.

"Dyw'r rhwydweithiau cyflenwi arferol ddim yn bodoli yn yr un ffordd ag oedden nhw o'r blaen," meddai.

Yn ystod y cyfarfod, dywedodd Mr Gething fod y llywodraeth yn gwneud popeth o fewn ei gallu i sicrhau fod y cyfarpar diogelwch priodol yn cyrraedd gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol yn ystod y pandemig.

Daw ei sylwadau wedi i un swyddog undeb blaenllaw ddweud fod undebau wedi clywed "straeon arswydus" am brinder cyfarpar PPE i staff y GIG.

Mae TUC Cymru wedi arwyddo llythyr ar y cyd gyda BMA Cymru yn galw am well eglurder am y sefyllfa.

Dywedodd Mr Gething yn y cyfarfod fod dros 35m eitem PPE wedi ei ryddhau "yn ystod y misoedd diwethaf".

Roedd y rhwydweithiau cyflenwi arferol am gyfarpar PPE wedi "cwympo" ar draws y byd bellach, meddai.

Image copyright Getty Images

Dywedodd fod 75 allan o 1,073 o gartrefi gofal yng Nghymru wedi gweld achosion positif o Covid-19, a bod 217 cartref gofal arall yn amau fod achosion yn bodoli yno hefyd.

Roedd 128 prawf am coronafeirws wedi cael eu cynnal mewn cartrefi gofal yn yr wythnos ddiwethaf, ychwanegodd.

Wrth droi ei sylw at y feirniadaeth fod canolfan brofi Covid-19 yn Stadiwm Dinas Caerdydd wedi cau ar ddydd Llun y Pasg, dywedodd fod hyn yn dangos nad oedd digon o bobl yn cael eu cyfeirio at brofion.

Dywedodd fod hyn yn "arwydd gweledol lle mae rhywbeth wedi methu gweithio".

Galwodd ar gynghorau i gyfeirio gweithwyr gofal cymdeithasol i gael eu profi am Covid-19, gan ddweud fod 12 allan o 22 awdurdod lleol Cymru wedi gwneud hyn yn barod.

Mae'r ganolfan brofi yng Nghaerdydd wedi ei sefydlu ar gyfer profi gweithwyr hanfodol.

"Petawn i'n weithiwr gofal iechyd neu weithiwr iechyd rheng flaen yn eistedd adref yn hunan ynysu, fe fyddwn yn hynod o rhwystredig o wybod fod y gallu ar gael nad oes modd i mi ei ddefnyddio, ac wrth gwrs o ran barn y cyhoedd hefyd."

"Dyw e ddim yn ddefnydd gwych o adnoddau."

Image copyright Wales News Service Image caption Y ganolfan brofi Covid-19 newydd yn Stadiwm Dinas Caerdydd

Dywedodd ei fod wedi gorchymyn swyddogion i weithio gyda Iechyd Cyhoeddus Cymru "i edrych eto ar y drefn sydd mewn lle i sicrhau fod pobl yn derbyn y profion sydd eu hangen mor sydyn ag sy'n bosib".

Dywedodd hefyd fod profion ar gael i weithwyr gofal iechyd sydd angen profion, ac "roedd digon o le yn y system ar hyn o bryd i roi mwy o brofion i staff rheng flaen gofal cymdeithasol".

Ychwanegodd: "Rwy'n erfyn ar yr holl awdurdodau lleol i ddarparu enwau staff gofal cymdeithasol sydd angen prawf.

"Rwyf i yn poeni nad ydym ni bob tro yn defnyddio'r holl brofion sydd ar gael.".