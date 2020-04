Image copyright Getty Images

Dyw'r system i brofi am coronafeirws yng Nghymru ddim wedi bod yn "ddigon da" medd y Prif Weinidog.

Wrth amlinellu sut y bydd y broses yn cael ei "symleiddio" dywedodd Mark Drakeford na fydd y llywodraeth yn cyrraedd ei tharged o 5,000 o brofion y dydd erbyn canol mis Ebrill.

Dyna oedd yr addewid gwreiddiol roddwyd nôl ym mis Mawrth.

Y capasiti dyddiol ar hyn o bryd yw 1,300 y diwrnod.

Ond mae data diweddar gan Iechyd Cyhoeddus Cymru yn dangos mai dim ond 783 o brofion gafodd eu gwneud ddydd Gwener.

Mae'r ffigyrau dyddiol yn gyson wedi bod o dan 1,000 ac mae Mr Gething wedi cyfaddef nad ydyn nhw wedi gallu "cwrdd â'r nod."

Yn dilyn "adolygiad cyflym" o'r system mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi:

Bydd y llywodraeth yn gweithio tuag at gael system lle bydd modd archebu prawf ar y we

Dim ond 15 o weithwyr gofal cymdeithasol fesul awdurdod lleol oedd yn cael cymryd y prawf o'r blaen ond bydd y cyfyngiad yma yn dod i ben

Bydd y broses o brofi gweithwyr hanfodol yn cael ei adolygu yn bellach

Bydd galw ar y fyddin i ystyried y broses i weld os oes modd ei "chyflymu a'i gwneud yn fwy effeithiol"

Wrth siarad ar raglen BBC Politics Wales dywedodd Mr Drakeford ei fod yn gobeithio y bydd y newidiadau yn helpu "i wneud yn siŵr bod ein systemau yn gweithio mor llyfn â phosib."

Dywedodd bod y system yn fiwrocrataidd am fod gwneud yn siŵr bod y "person cywir o'r gweithlu yn mynd i'r ganolfan brofi, yn y drefn gywir, ar yr amser cywir, yn golygu trefnu."

Mae'r anawsterau ynglŷn â chynyddu nifer y profion wedi bod yn y penawdau wythnos yma.

Roedd yna feirniadaeth bod canolfan i brofi gweithwyr allweddol yng Nghaerdydd ar gau ddydd Gŵyl y Banc.

Image copyright Getty Images Image caption Mae disgwyl i bedwar canolfan brofi fod yn weithredol cyn bo hir

Pan gafodd e'i holi am fethiant y llywodraeth i gynyddu nifer y profion dyddiol dywedodd: "Mae rhai o'r pethau roedden ni wedi gobeithio byddai yn eu lle i'n galluogi ni i gyrraedd y 5,000 (o brofion y diwrnod) heb ddod i fwcl."

Ychwanegodd bod Llywodraeth Cymru wedi bod yn ddibynnol ar offer arbennig a chemegyn i brosesu'r profion a bod y cemegyn hwnnw yn brin ar draws y byd.

Doedd Mark Drakeford ddim yn fodlon gosod targed newydd.

Yn hytrach dywedodd bod y llywodraeth yn "hyderus y gallwn ni gynyddu'r niferoedd yn wythnosol" ac y byddan nhw yn dweud bob wythnos faint o brofion sydd wedi eu cynnal.

"Does yna ddim byd wedi bod yn digwydd tu ôl i'r llenni.

Image copyright PA Media Image caption Does dim targed wedi ei osod erbyn hyn ar gyfer faint o brofion sydd yn cael eu cynnal bob dydd

"Mae miloedd o brofion wedi digwydd yng Nghymru ac fe fydd miloedd yn fwy o brofion yn digwydd dros yr wythnosau nesaf," ychwanegodd.

Ond mae arweinydd Plaid Cymru, Adam Price, wedi dweud nad yw hi "yn opsiwn i beidio cyrraedd y targed profi coronafeirws" dyddiol.

"Er mwyn cyrraedd y targed newydd o 5,000 o brofion Covid-19 y dydd erbyn dydd Gwener felly bydd rhaid i Lywodraeth Cymru gynyddu nifer y profion dyddiol 45% bob diwrnod wythnos yma," meddai.

Mae llefarydd iechyd y Ceidwadwyr wedi croesawu'r newidiadau mae'r llywodraeth yn bwriadu gweithredu.

'Tîm' i ganolbwyntio ar y profion

Ond mae'n galw am "dîm ymrwymedig" fyddai yn canolbwyntio yn llwyr ar wneud yn siŵr bod y profion yn digwydd yn effeithiol.

Ychwanegodd bod angen canfod mwy o labordai i brofi ac yna i fod mewn sefyllfa i allu profi'r cyhoedd yng Nghymru.

Ddechrau'r mis cyhoeddodd y llywodraeth gynlluniau i agor pedwar canolfan brofi i weithwyr allweddol. Mae modd i weithwyr yrru i'r canolfannau a chael y prawf yn eu ceir.

Mae dau wedi agor tra bod disgwyl cyhoeddiad ynglŷn â'r ddwy ganolfan arall, un yn y gorllewin ac un yn y gogledd "yn y dyddiau nesaf."

Image copyright Getty Images Image caption Pan fydd y cyfyngiadau yn cael eu codi byddant yn digwydd yn raddol medd y prif weinidog

Ddydd Iau cafwyd cyhoeddiad y bydd y cyfyngiadau cymdeithasol sydd yn eu lle yn para am dair wythnos arall.

Ar raglen BBC Politics Wales dywedodd y Prif Weinidog y byddai yn ystyried codi'r cyfyngiadau fesul cam.

Gofynnwyd iddo beth fyddai'r camau cychwynnol ac awgrymodd y byddai werth ystyried agor canolfannau siopa gan weithredu'r un ffordd mae archfarchnadoedd yn gwneud sef bod pobl yn ciwio tu allan.

"Rydyn ni yn gweithio ar gynllun ynglŷn â sut y gallwn ni ailagor ysgolion, sut allwn ni wneud yn siŵr bod yna bellter rhwng pobl mewn ysgolion, sut y bydden ni yn dechrau trwy wneud yn siŵr bod y disgyblion hynny sydd fwyaf pwysig yn mynd yn ôl i'r ysgol i ddechrau."

"Byddwn yn gwneud hyn pan mae tystiolaeth feddygol yn dangos ei bod hi'n saff i wneud. Bydd yn digwydd yn raddol ac fe fyddwn ni yn ofalus."