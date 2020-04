Diweithdra yn y cyfnod cyn Covid-19 yn cynyddu

Image copyright Getty Images

Mae nifer y bobl sy'n ddi-waith yng Nghymru wedi cynyddu 3.7%, ond mae'r ffigwr yn is na'r cyfartaledd am weddill y Deyrnas Gyfunol o 4%.

Mae ffigurau diweddara'r Swyddfa Ystadegau Cenedlaethol yn cwmpasu'r cyfnod rhwng mis Rhagfyr y llynedd a mis Chwefror - cyn i argyfwng coronafeirws daro.

Maen nhw'n dangos bod 10,000 yn fwy o bobl yn chwilio am waith yng Nghymru nag oedd yn y tri mis cyn hynny, ond 15,000 yn llai na'r un cyfnod y llynedd.

Mae cynnydd hefyd wedi bod yn nifer y bobl sydd ddim yn gweithio ac yn methu gweithio. Roedd 8,000 yn rhagor o bobl yn cael eu hystyried yn anweithredol yn economaidd rhwng mis Medi a mis Tachwedd - 43,000 yn fwy na'r un cyfnod llynedd.

Mae nifer y bobl sy'n gweithio yng Nghymru wedi lleihau gan 24, 000 o gymharu â'r tri mis blaenorol ac mae 36,000 yn llai o bobl yn gweithio yng Nghymru na llynedd.

Image copyright Getty Images

Mae'r ffigurau'n canolbwyntio ar y tri mis cyn y daeth y cyfyngiadau cymdeithasol i rym oherwydd argyfwng coronafeirws. Does dim ffigurau swyddogol eto am nifer y bobl yng Nghymru sydd wedi gorfod cymryd seibiant cyflog o'u gwaith na chwaith faint sydd wedi ymgeisio am gredyd cynhwysol ers i'r argyfwng coronafeirws ddechrau.

Gogledd Ddwyrain Lloegr sydd gyda'r cyfraddau uchaf o ddiweithdra.