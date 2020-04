'Allan o'r tŷ tan y Nadolig' achos coronafeirws

Mae'n bosib na fydd teulu o Gymru'n cael dychwelyd i'w cartref tan y Nadolig wrth i fesurau ynysu barhau yn sgil y coronafeirws.

Roedd rhaid i Sue Fraser symud o'i chartref yn Nantgarw, Rhondda Cynon Taf, yn dilyn y llifogydd ddaeth gyda Storm Dennis ym mis Chwefror.

Gyda'r mesurau ymbellhau cymdeithasol dal mewn grym, mae adeiladwyr wedi dweud efallai y bydd rhaid aros tan ddiwedd y flwyddyn cyn iddi ddychwelyd i'w chartref.

Daw wrth i'r pandemig achosi newid byd i lawer, gan gynnwys gweithwyr gofal a pherfformwyr yng Nghymru.

'Holl waith wedi dod ben'

Yn oriau man 16 Chwefror, deffrodd Mrs Fraser i weld ei chartref dan bedwar troedfedd o ddŵr.

"Daeth fy ngŵr i lawr y staer, doeddwn i ddim am gamu i'r dŵr heb wybod beth oedd ynddo.

"Ro'dd e'n gorfod pigo popeth allan a'u pasio ata i ac o'n i'n eu rhoi lan staer."

Image copyright Tom Martin/Wales News Service Image caption Cafodd tai, busnesau a cherbydau eu difetha gan lifogydd ar ôl Storm Dennis

Mae Mrs Fraser bellach yn byw mewn carafán gyferbyn ei chartref, ond mae'r holl waith trwsio wedi gorfod cael ei atal oherwydd y coronafeirws.

"Mae'r holl waith wedi dod ben.

"Mae rhai o'r adeiladwyr yn dweud y byddwn ni'n lwcus i fod mewn cyn y Nadolig."

Yn Wrecsam mae 'na bobl sy'n methu byw adref chwaith, ond am reswm gwahanol.

Mae staff cartrefi gofal grŵp Orchard Care wedi penderfynu gadael eu teuluoedd dros dro er mwyn symud mewn i'r cartrefi yn barhaol i ofalu am y preswylwyr.

"'Da ni gyd wedi gweld yr effaith ofnadwy mae'r feirws yn ei gael ar gartrefi gofal yn benodol, lle mae rhai o'r bobl fwyaf bregus yn byw," meddai'r rheolwr gweithredol, Gaynor Jones.

Image caption Mae gofalwyr Orchard Care yn Wrecsam wedi gadael eu teuluoedd er mwyn symud i ofalu am breswylwyr

"Er mwyn ynysu ein cartrefi gofal heb ddiagnosis coronafeirws - roedd rhaid gofyn i staff wirfoddoli i symud a byw gyda'r bobl rydyn ni'n gofalu amdanyn nhw 24 awr y dydd, am hyd at chwech i wyth wythnos."

Roedd hi'n "emosiynol" i Miachela Owen orfod gadael ei merch, ond dywedodd dirprwy reolwr cartref Bay Tree ei bod hi'n "OK" erbyn hyn.

"Mae'r awyrgylch yn dda iawn a phawb yn trio cael hwyl - mae hi fel un teulu mawr."

Image copyright Calan

Mae'r pandemig hefyd yn golygu newid mawr i'r band gwerin Calan, oedd fod ar daith yn yr UDA yn 2020.

Ond wrth i'r feirws ledaenu dros y byd, roedd rhaid i'r grŵp ganslo perfformiadau a dychwelyd i Gymru - lle mae'r aelodau ar wasgar.

"'Da ni wedi bod yn ôl o'r Unol Daleithiau ers pythefnos ac mae pethau wedi eu canslo tan mis Awst nawr," meddai Bethan Rhiannon.

"Mae popeth wedi mynd."

Torri coed ym Methesda

Mae'r band bellach wedi troi at wersi cerddoriaeth dros y we a chymryd ceisiadau cyfansoddi er mwyn sicrhau incwm.

Mae'r delynores Shelley Musker yn gweithio ar ddarn sydd wedi ei gomisiynu drwy apêl ariannu torfol.

"Adeg yma fis diwetha' 'oedden ni'n paratoi ar gyfer cyngerdd mwyaf ein bywydau gyda Cherddorfa Genedlaethol BBC Cymru," meddai Patrick Rimes.

"Rŵan dwi'n ôl ym Methesda ac wedi treulio'r rhan fwyaf o'r wythnos yn torri coed."

