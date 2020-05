Trwy'r Ffenest: 'Llonyddwch a heddwch mewn amser o ansicrwydd'

Image copyright Sioned Medi

Mae BBC Cymru Fyw wedi gofyn i griw o wahanol artistiaid gyflwyno darnau o waith sy'n adlewyrchu, yn ymateb i neu'n dehongli'r sefyllfa sydd ohoni.

Yr artist Sioned Medi a'r bardd Casia Wiliam sydd wedi dod at ei gilydd i greu'r darn cyntaf yn y gyfres, sef 'Trwy'r Ffenest'.

Mae'r darn yn ceisio ysgogi ymdeimlad o lonyddwch a heddwch mewn amser o ansicrwydd. Cyfle i'r gwylwyr syllu drwy ffenest wahanol, ddychmygol, tra'n gwrando ar synau'r byd mawr sydd o'n cwmpas - ond allan o'n gafael ni am y tro.

"Efallai bod y golygfeydd yn gyfarwydd iawn i rai ohonom ni, eraill yn ysu i gael eu gweld unwaith eto. Ond rhaid cofio mai rhywbeth dros dro yw'r busnes 'trwy'r ffenest' 'ma," meddai Sioned.

Trwy'r Ffenest

Gwaith celf gan Sioned Medi a geiriau gan Casia Wiliam.

Mae'r byd wedi'i fframio gan ffenest fy nhŷ

tra bod ffiniau fy nyddiau mor feddal â phlu.

Llif yr afon cyn lased, a chân carreg lefn

sy'n fy ngalw, a'm llethu, drachefn a thrachefn.

Daw golau cymdogion i ddweud bore da

tra bod c'lonnau yn torri dan ffug heulwen ha',

a'm llygaid sy'n dilyn y bws â phob sedd

yn wag ac yn dawel, fel y bedd, fel y bedd.

Fel erioed mae y lleuad, mae y sêr, mae y gwynt,

ond heddiw mae'n cariad yn gryfach na'r bunt

a thu hwnt i'r ffenest mae sŵn curo dwylo

sy'n sychu ein dagrau am heno, am heno.

Mae'r byd wedi'i fframio gan ffenest fy nhŷ

tra bod ffiniau fy nyddiau mor feddal â phlu

ond er, o mor fregus yw gwydr ein stori,

edrych draw, dacw'r wawr yn torri, yn torri.

