Dathlu gwaith gofalwyr ar ddiwrnod Arwyr Cymru

Image copyright Cartref Glyn Nest Image caption Cartref Glyn Nest yn diolch i weithwyr y GIG

"Fi erioed wedi gweld dim byd tebyg i hyn o'r blaen," medd Jayne Evans, rheolwraig cartref gofal Glyn Nest yng Nghastell Newydd Emlyn.

"Mae'n byd wedi altro yn llwyr - ond ry'n ni'n cefnogi'n gilydd ac yn trio 'neud ein gorau i'r 28 sy'n byw 'da ni yma yng Nglyn Nest."

Ac i Jayne Evans a'i thebyg mae'r BBC wedi neilltuo dydd Iau, 7 Mai yn ddiwrnod Arwyr Cymru er mwyn diolch i weithwyr rheng flaen am ofal diflino mewn cyfnod a newidiodd bron dros nos.

'Bywyd wedi newid'

Mae cartref Glyn Nest yn eiddo i enwad y Bedyddwyr ac yn cyflogi 35 o staff.

Image copyright Cartref Glyn Nest Image caption Dywed Jayne Evans, rheolwraig cartref gofal Glyn Nest, nad yw hi erioed wedi gweld cyfnod tebyg

"Mae bywyd wedi newid lot ac yn sydyn - ond ein blaenoriaeth yw sicrhau bod y 28 ry'n ni'n edrych ar eu hôl yn iach ond hefyd yn hapus," ychwanegodd Ms Evans.

"Mae'n dawelach 'ma nawr - dim ymwelwyr ond ni wedi gorfod 'neud lot fwy o benderfyniadau fel staff. 'Dyw'r meddyg ddim yn dod mewn fel cynt - ymgynghoriad ar y we ry'n ni'n ei gael nawr ac ni'n gorfod 'neud lot mwy o observations ein hunain.

"Ni wedi dysgu lot am dechnoleg - er mwyn i'r teuluoedd gael siarad neu gweld eu hanwyliaid ond wrth gwrs, wrth edrych ar eu iPads mae nifer o'r trigolion yn dod i wybod mwy am be sy'n digwydd yn y byd.

"Dyw hynny ddim wastad yn beth da a 'na pryd wi'n gorfod gweud 'peidiwch â darllen hwnna - bant mae hynna dim fan hyn' ond does dim syniad 'da rhai o'n cleifion sydd â dementia be sy'n mynd mla'n."

'Cyfnod hir'

Ychwanegodd: "Ni wedi bod dros saith wythnos nawr ac mae'n gyfnod hir. Wrth i'r amser fynd mla'n mae rhai yn llefen mwy a mae'n galetach i bawb.

"Ni'n lwcus mae gardd 'da ni yn y cefn a mae nhw'n mwynhau mynd fanna ond rwy' i hefyd yn meddwl am deuluoedd y bobl 'ma.

"Yn aml pan fi wedi bod bant ar wyliau - wi'n gweld altrad a wi'n siŵr bydd teuluoedd yn gweld gwahaniaeth pan byddan nhw'n dod yma nesaf - pryd bynnag fydd hynny."

Image copyright Glyn Nest Image caption Eleni bydd y cartref yn cael ei ben-blwydd yn 50

Wrth gael ei holi gan Cymru Fyw am brofion dywedodd Jayne Evans nad oedd hynny wedi effeithio ar y staff eto gan nad oes achos o Covid-19 yn y cartref.

"Ond mae'r cyfarpar i gyd yma - mae popeth yn barod," ychwanegodd y rheolwraig.

"Fi wedi trio'r wisg i gyd - a mi o'n i bron â phobi ond os bydd rhaid mi fyddwn, wrth gwrs, yn dilyn y canllawiau - y peth pwysicaf yw peidio colli dim un o'r 28 sydd 'ma.

"Ni fel teulu mawr - pan ma'n nhw'n dod yma gyntaf, fyddai wastad yn dweud 'dyma ddechrau eich bywyd chi, nid diwedd eich bywyd'."

'Y parti mwya' weloch chi erioed'

Eleni ym mis Medi bydd y cartref yn dathlu ei ben-blwydd yn 50 a "phan fyddwn ni wedi dod mas o'r cyfnod yma, byddwn yn cael y parti mwyaf a weloch chi erioed - fydd 'na ddim budget," ychwanegodd Jayne Evans.

"Ni yn gwisgo masgiau - mae rhan fwyaf yn gwybod pam ond dim pawb a wi'n gweud wrthyn nhw 'gobeithio bod fy llygaid i yn dangos bo fi'n hapus'.

"Mae colli'r wên yn anodd iddyn nhw rwy'n siŵr. Fi erioed wedi gweld cyfnod fel hwn - ni'n cael ambell gyfnod o norovirus ond dim byd fel hyn.

"Ond mae'n gyfnod lle mae pawb yn cefnogi ei gilydd - ry'n ni fan hyn wedi bod yn lwcus o gefnogaeth y Cyngor Sir [Caerfyrddin] a mae nifer yn y gymuned wedi 'neud masgiau a visors i ni.

"Wi'n ofni bydd pethe fel hyn am rai misoedd eto - ond ni gyd yn cefnogi ein gilydd er mwyn darparu y gofal gorau posib i'n deiliaid - ac yn edrych ymlaen at y parti mawr 'na pan fydd hyn i gyd drosodd."