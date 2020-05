Beth sydd yn eich cwpwrdd?

Ydi penderfynu beth i'w goginio yn achosi ychydig o gur pen ar hyn o bryd?

Peidiwch â phoeni, mae gennym ni ysbrydoliaeth i chi gan bobl sydd wedi bod yn chwilota yng nghefn y cwpwrdd am gynhwysion, ac wedi llwyddo i wneud prydau bwyd blasus iawn.

Dyma bump fideo sy'n egluro sut maen nhw wedi creu pryd allan o'r hyn oedd ganddyn nhw:

Paella Llyr Serw

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais "Pryd blasus, maethlon, ac yn ddigon hawdd i 'neud."

Mae Llyr yn gogydd sy'n byw yn Llanrwst. Penderfynodd ddod â 'chydig o flas Sbaenaidd i'r bwrdd bwyd, a defnyddio pethau sydd wedi bod yng nghefn y rhewgell ers cryn amser...

Cynhwysion:

Olew

Cyw iâr

Nionyn

Garlleg

Pupur

Paprika

Chorizo

Reis paella

Gwin gwyn

Stoc (esgyrn y cyw iâr gyda 2 nionyn, moron, cennin, deilen bae, clof, 2 ewin garlleg, litr o ddŵr)

Saffrwm sych

Tomatos (hanner tun)

Ffa gwyrdd

Pys

Anchovies

Lemwn a menyn i'w weini

Wyau Twrcaidd Llio Angharad

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais "Syml iawn i'w 'neud."

Dyma un o hoff ryseitiau Llio, sy'n byw yng Nghaerdydd. Mae hi'n ceisio defnyddio popeth sydd ganddi yn yr oergell a'r cypyrddau i osgoi gorfod mynd allan o'r tŷ mor aml i siopa am fwy o fwyd.

Cynhwysion:

Olew

Halen

Tsili

Iogwrt

Garlleg

Finegr

Wyau

Menyn

Bara

Persli i'w weini

Bisgedi Blodau Gwyllt y Gwanwyn Marian Haf

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais "Ni'n mynd i gael pwdin cyn swper heno!"

Yng Ngheredigion mae'r brintwraig Marian Haf yn byw. Mae hi wedi defnyddio cynhwysion o'r ardal o'i chwmpas, ynghyd â chynnwys ei chwpwrdd, ar gyfer ei bisgedi arbennig hi... ac wedi cael help ei phlant i'w coginio

Cynhwysion:

Menyn

Blawd

Wyau

Lemwn

Siwgr

Blodau gwyllt

Stiw ffacbys (lentils) Seiriol Dawes-Hughes

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais "Allwch chi byth gael gormod o garlleg!"

Mae gan Seiriol o Gaernarfon storfa o fwydydd tun, sydd wedi bod yn ddefnyddiol iawn yn ystod y cyfnod yma.

Cynhwysion:

Garlleg

Tomatos

Olew olewydd

Ffacbys/corbys ( lentils )

) Sbigoglys ( spinach )

) Sudd hanner lemwn

Mwstard

Crème fraîche

Caws (fel caws gafr neu feta )

) Halen a phupur

Bîns ar dost cartref Sioned Pearson

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais "Mae o'n faethlon, a wnaeth pawb ei fwynhau o!"

Sicrhau bwyd maethlon ar gyfer ei theulu ydi her Sioned o Bwllheli yn ystod y pandemig. Mae hi wedi dod o hyd i rysáit i wneud fersiwn cartref o hen ffefryn.

Cynhwysion:

Purée tomato

tomato Sialóts ( shallots )

) Garlleg

Perlysiau cymysg

Smoked paprika

Tun o ffa cannellini

Halen a phupur

Olew

Saws Worcester

Passata

Mêl

Tost gyda digon o fenyn a llond llaw o gaws i'w weini

Cadwch lygad am fwy o fideos Beth Sydd Yn Eich Cwpwrdd ar dudalen Facebook BBC Cymru Fyw i'ch ysbrydoli!

Hefyd o ddiddordeb: