Image copyright Getty Images Image caption Mae Craig Bellamy bellach yn hyfforddi tîm dan-21 Anderlecht yng Ngwlad Belg

Mae cyn ymosodwr Cymru, Craig Bellamy, wedi datgelu ei fod wedi cael diagnosis am iselder ac y bu'n cymryd meddyginiaeth ers tair blynedd.

Dywedodd Bellamy, chwaraeodd i glybiau fel Lerpwl, Newcastle United a Celtic, bod anafiadau wedi gwneud y cyflwr yn waeth.

"Am y tair i bedair blynedd diwethaf, dwi wedi cael diagnosis am iselder. Dwi'n ddyn isel a gallai ddim osgoi hynny," meddai mewn cyfweliad gyda Sky Sports.

"Dwi wedi bod ar feddyginiaeth ers tair blynedd a dyma'r tro cyntaf i mi siarad am y peth."

"Ni helpodd yr anafiadau. Roedd hi'n anodd iawn dod dros yr anafiadau. Nid dyma be' oeddwn 'di ddisgwyl o fy ngyrfa bêl-droed.

"Yn ystod fy ngyrfa roedd fy iselder yn llawer gwaeth, yr ochr emosiynol - byddwn yn dod gartref a peidio siarad am dridiau."

"Roedd gen i wraig, teulu ifanc ac yn llythrennol fyddwn i ddim yn siarad.

Byddwn yn cloi fy hyn mewn ystafell byddwn yn mynd i'r gwely ar ben fy hun.

Image copyright Huw Evans picture agency Image caption Dywedodd Craig Bellamy bod cyfres o anafiadau yn ystod ei yrfa wedi gwneud yr iselder yn waeth.

"Dyna'r unig ffordd yr oeddwn yn gallu delio gydag iselder."

Chwaraeodd Bellamy 78 gwaith dros Gymru ac fe sgoriodd 81 gôl mewn bron i 300 gêm yn Uwchgynghrair Lloegr.

Fe'i amharwyd gan gyfres o anafiadau drwy gydol ei yrfa cyn ymddeol yn 34 oed ar ddiwedd tymor 2013-14 ac yntau wedi dychwelyd i chwarae i glwb ei ddinas enedigol, Caerdydd.

"Mae pêl-droed m'ond yma am gyfnod byr, a dyna pam 'da chi'n gweld lot o bêl-droedwyr, yn sicr mwy o'n cenhedlaeth ni, yn dioddef," ychwanegodd Bellamy, wrth sgrwsio yn ystod wythnos i godi ymwybyddiaeth am iechyd meddwl.

"Dwi erioed wedi siarad am y peth, tydw i ddim yn teimlo bod o'n fusnes i neb arall, dwi'n breifat iawn yn yr hyn dwi'n gwneud."