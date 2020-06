Hoff ganeuon y cyfnod cloi

Mae'n cael ei ddweud yn aml fod cerddoriaeth yn codi ysbryd. Felly mewn cyfnod o ansicrwydd, fel yr un yma, nid yw'n syndod fod nifer ohonom wedi troi at ein hoff ganeuon am gysur.

Holodd Cymru Fyw rai o gerddorion Cymru pa ganeuon maen nhw wedi bod yn gwrando arnyn nhw llawer dros yr wythnosau diwethaf i'w helpu i ddygymod â'r 'normal newydd'.

Huw Chiswell

Dawnsio Ben Fy Hun - Sefydliad

Mae wedi bod yn ffefryn ers tro a wedi ymddangos ar nifer o'm rhestrau dethol ar hyd y blynyddoedd. Mae'r trac wedi magu ystyr newydd ac annisgwyl yn ystod y cyfnod diweddar hwn.

Y Pwysau - Marc Cyrff

Mae'n hudolus. Clasur o gân yr hoffwn ei dewis er parch at y llengoedd o lewion sy'n mentro gymaint wrth wneud y gwaith caled er ein mwyn ni oll trwy gydol y dyddiau tywyll hyn.

Branwen Haf Williams - Cowbois Rhos Botwnnog, Siddi a Blodau Papur, a'r label recordio I Ka Ching

Yr 11eg Diwrnod - Alun Gaffey

'Dw i wedi gwirioni ar ganeuon newydd Alun Gaffey, ar ôl aros yn hir amdanyn nhw! Mae'r gân yma'n enwedig yn bywiogi rhywun ac yn codi calon. Pan glywes i hon am y tro cyntaf, ro'n i'n edrych 'mlaen at ei chlywed yn fyw - ond bydd rhaid bodloni ar ddawnsio yn y gegin am rŵan.

Terracota - Georgia Ruth

Mae albwm newydd Georgia Ruth, Mai, yn tawelu a llonyddu rhywun. Dw i wedi gwrando arni'n gyson tra'n dysgu fy hun sut i arddio yn y cyfnod rhyfedd 'ma! Alla i ddim mynd i fy hoff siop, Awen Meirion, i brynu copi caled ar hyn o bryd, ond dyna un o'r pethau cynta' wna' i wedi i hyn ddod i ben!

Hywel Pitts - I Fight Lions a HyWelsh

Graffiti Cymraeg - Anweledig

Llawn egni, ac ysbryd gwrthryfelgar, sydd yn angenrheidiol dyddiau yma... Mae hi'n atgoffa fi o Sesiwn Fawr Dolgellau (roedden nhw'n headlinio'r nos Wener yn 2018). Dyddiau gwell!

Yn y Bôn - Elis Derby

Wnaeth Elis ryddhau'r albym - 3 - yn gynharach 'leni, a dwi'n joio'r albym cyfan; ond hon 'di'r ffefryn. Clincar. Mae hi'n rhoi gobaith i fi am ddyfodol cerddoriaeth Gymraeg.

Heather Jones

Byw i'r Funud - Dyfrig Evans

Welis i Dyfrig yn helpu rhywun gyda cadair olwyn mewn caffi yng Nghaerdydd - do'dd neb arall yn helpu. Feddylies i 'o am foi lyfli'. A dwi'n dwli ar y gân - mae e mor uplifting.

Mae Rhywun wedi Dwyn fy Nhrwyn - Y Tebot Piws

Cân sili, ond mae'n codi dy galon pan ti eisie laff. A dwi'n hoffi'r Tebot, ac yn colli Sbardun...

I Won't Back Down - Tom Petty and the Heartbreakers

Cân ffab a dwi'n ei dysgu hi ar y gitar ar y foment. Un arall i godi calon!

Tomos Williams - Burum, a chyflwynydd rhaglen Jazz gyda Tomos Williams ar BBC Radio Cymru

NEPA - Tony Allen

Yn ystod COVID-19 ry'n ni wedi colli nifer erchyll o gerddorion arbennig iawn, a rhai jazz a rhai sy'n gysylltiedig â'r byd jazz yn benodol - Mike Longo, Wallace Roney, Manu Dibango, Ellis Marsalis, Lee Konitz, ac yna rhai wythnosau yn ôl y drymiwr Tony Allen.

Drymiwr o Affrica oedd Tony Allen oedd yn rhan allweddol o fand Fela Kuti a fe yn benodol sy'n gyfrifol am y rhythm Afro-Beat. Roedd yn ddrymiwr arbennig iawn. Wedi ei farwolaeth gwnaeth Giles Peterson drydar am y gân NEPA, ac yna gwnaeth Rhys Mwyn ei chwarae ar ei sioe ar Radio Cymru.

Do'n i ddim yn gyfarwydd a'r gân yma o gwbl cyn hyn, ond mae'n wirioneddol wych. Cyd-destun trist i ddod ar draws cerddoriaeth newydd, ond dyma un o'r pethau mae Tony Allen wedi gadael ar ei ôl i ni rannu.

Gwenllian, Hollie a Heledd - Adwaith

Tywydd Hufen Iâ - Carwyn Ellis a Rio18

Ma'r albym Joia! i gyd mor hafaidd ac uplifting!

Nofio Efo'r Fishis - Kim Hon

Un o fandiau gore y sin ar hyn o bryd! Fi mo'yn mynd i'r traeth a nofio gyda'r ffishis hefyd...!

Madryn - Georgia Ruth

Ma'i llais hi mor bur, mae'n rhoi shivers i fi! Ma' caneuon yr albym i gyd mor mor dda.

City Looks Pretty - Courtney Barnett

Ma'r gân mor berthnasol - y llinell agoriadol yw "the city looks pretty when you've been indoors"...

Wrth Edrych Nôl - Ysgol Sul

Mae'r gân 'ma byth yn mynd yn hen, ac mae'n f'atgoffa fi o wyliau ac amseroedd da!

Owain Roberts - Band Pres Llareggub

Mistar Duw - Cerddorfa Genedlaethol Cymru, Mared Williams a Gwilym Bowen Rhys (yn fyw yn Pontio Bangor 2019)

Atgoffa fi o'r tro diwethaf yn arwain cerddorfa. Anodd peidio tristáu gyda'r niferoedd o gyngherddau sydd wedi eu gohirio y flwyddyn yma ond mae'r gân hon yn fy atgoffa o berfformiad pan mae popeth yn dod at ei gilydd - y cerddorion, y gynulleidfa, y gerddoriaeth i greu moment wirioneddol arbennig (wel... i fi beth bynnag!). Edrych ymlaen yn fawr i gael perfformio eto!

Lleuwen - Tir Na Nog

Dwi wedi gwrando lot ar albwm Lleuwen - Gwn Glân Beibl Budr. Mae'r gân hon jyst mor brydferth ac organig mewn sawl ffordd ac yr un pryd yn fy nharo fel bat criced weithiau. Chwip o gân!

Pa gân rydych chi wedi bod yn gwrando arni dros y cyfnod cloi? Dywedwch wrth Cymru Fyw!