Atebion cwis Mawr C'mon Midffîld

  • 24 Mai 2020

Dyma'r atebion i Gwis Mawr C'mon Midffîld Cymu Fyw.

Cliciwch fan hyn i weld cwestiynau'r cwis.

Rownd 1: Pentref Bryncoch

1.TIMOTHY OWEN WALLIS

2.TUDOR

3.CINDERELLA

4.ELSI

5.MISS CRAWLEY

6.(Pwynt am bob un) BELLS, JOHNNY WALKER a GLENFIDICH

7.GLYN

8.HAROLD MONK

9.MOREIA

10.LLYS ORWIG

Rownd 2: Y Gwir yn Erbyn y Byd

1.MARK HUGHES

2.GORLLEWIN YR ALMAEN

3.PHYLIP HUGHES

4.JEN

5.DAU BRY

6.OSBORNE

7.AM EI FOD WEDI MEDDWI

8.HARRI, GRAHAME, JOHN BOXAR, GERAINT WYN, GARETH, TERRY, BRYN BWRDD DWR, WILI BRINGO, NEVILLE, ARWYN PLAS, EMLYN BACH, STEPHEN, WYN THOMAS, BRIAN FAWR, MEURIG, MARK, MYFYR, DEREK

9.DRAIG GOCH

10.ALSATION

Rownd 3: Y Gwrthwynebwyr

1.REG CLARKE

2.PREGETHWR CYNORTHWYOL

3.IEUAN MORGAN

4.DU A GWYN

5.GORDON WHITHEAD

6.CAMEROON

7.JO PHILLIPS

8.FFAGANDINI

9.PLASTRWR

10.EVANS WILSON & EVANS

Rownd 4: Ychydig o bob dim...

1.DAVID HIRAETHOG

2.DYDD LLUN Y PASG

3.RACHEL

4.MILD

5.CANADA

6.BYD Y BEL

7.GYRR Y BYD EI CHERBYDAU DROSTI

8.51

9.OLWEN FOEL FAWR

10.GLAS A MELYN